نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سكني للمطلقات 1444 وخطوات التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط سكني للمطلقات 1444 تعد أولي أولويات السيدات داخل المملكة وذلك بغرض معرفة كيف احصل على بيت من الحكومة حيث قامت وزارة الإسكان بتوفير برامج للمطلقات يمكنهم من خلالها الحصول على مسكن مناسب يأويهم، وقد تم وضع شروط الاسكان للمطلقات 2022 للتأكد من أحقية السيدة المطلقة في الاستفادة من برامج الدعم المتوفرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط سكني للمطلقات 1444.

شروط سكني للمطلقات 1444

وُضعت شروط سكني للمطلقات 1444 لكي يتم التأكد من أحقية المتقدمة للاستفادة من عدمه وذلك حيث أن الوزارة قامت بطرح البرنامج لمساعدة محدودي الدخل والأسرة الأكثر احتياجًا، ولذا يجب انطباق الآتي في السيدة المطلقة:

يسمح فقط للسيدات أصحاب الجنسية السعودية بالتقديم.

لابد أن يكون العمر 25 عامًا أو أكثر.

أن تكون السيدة هي معيلة للأسرة.

مرور عامان على حالة الطلاق من الشروط الأساسية لقبول الطلب.

لا يقبل الطلب إذا كانت المتقدمة غير مقيمة داخل المملكة لمدة عام كامل قبل بدء تقديم الطلب.

لا يتم قبول الطلب إذا كانت السيدة لديها منزلًا تمتلكه.

ضرورة توافر مصدر دخل ثابت.

خطوات تسجيل سكني للمطلقات

يتوجب على راغبة التقديم على برامج الدعم التسجيل في سكني أولًا ويتم ذلك بإتباع الآتي:

الدخول إلى منصة سكني.

تحديد تسجيل جديد.

إدخال هوية السيدة ورقم تاريخ ميلادها، ومن ثم إدخال الرمز الموجود بالصفحة.

بعد النقر على التالي يتم إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بالمتقدمة لإتمام عملية التسجيل، وتفعيل الحساب.

قراءة الإقرارات التي يتم عرضها من قبل المنصة وبمجرد الموافقة عليها يتم ظهور الاستحقاق من عدمه.

بعد إظهار حالة الاستحقاق بمستحق يمكن للسيدة التقديم بكل سهولة.

دعم غير مسترد سكني

وفر سكني للمواطنين برنامج باقات الدعم السكني والتي تتيح للعملاء دعم غير مسترد ويتم الحصول على هذا الدعم من خلال الشركاء من الجهات التمويلية بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، ويحصل المتقدم من خلال هذا البرنامج على دعم يصل إلى مائة ألف ريال، ويمكن الاستفادة من هذا الدعم في حالة طلب الحصول على منتج الوحدات الجاهزة، أو الوحدات تحت الإنشاء، إضافة إلى منتج البناء الذاتي.