نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء القروض من الديوان الملكي 1444 عبر طلب التقديم الجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة إعفاء القروض من الديوان الملكي الذي يعتبر من أهم الجهات التي تقف جانب المواطن السعودي داخل المملكة العربية السعودية، في جميع الأمور الشخصية الصعبة التي تواجه كل مواطن للنهوض به ومد له يد العون والمساعدة، تأتي أعفاء القروض خدمة من ضمن الخدمات التي يقدمها الديوان الملكي السعودي لسداد الدين عن الشخص المديون، فمن تلك الأمثلة بعض الأشخاص يقوموا بالقرض ثم يتعثروا في السداد عن الأقساط بسبب بعض الظروف المرضية، التي تواجههم كالإعاقة أو مرض مزمن فيمكن لهم تقديم خدمة السداد من خلال الديوان الملكي السعودي.

إعفاء القروض من الديوان الملكي للمتوفي

يتم الإعفاء من قروض الديوان الملكي للمتوفي أو قروض الصندوق الاجتماعي والزراعي والعقاري الذين توفاهم الله، حيث يوجد بعض الشروط يلزم توافرها علي المواطن المتوفي ليتم أعفاءه:



يشترط أن لا يكون للشخص المتوفي أي ورث.

تسجيل كل بيانات المواطن المتوفي صحيحة، كمثل المسجلة في المستندات والأوراق الرسمية.

في حالة توافر جميع الشروط يتم أعفاء الشخص المتوفي دفع القروض، واليك رقم الديوان الملكي السعودي للمساعدات.

وزارة المالية أعفاء القروض

أتاحت وزارة المالية السعودية مساعدة المواطنين الغير قدرين علي سداد القرض، حيث وضعت بعد الشروط التي يجب توافرها في الشخص المقترض حتي يتم أعفاءه لتكون هذه الشروط علي النحو التالي:

أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية.

يجب أن تكون كل البيانات والمعلومات والأوراق الشخصية والمالية التي تقدمها أن تكون صحيحة وسليمة وحديثة.

ملئ نموذج طلب الإعفاء من القروض .

. يشترط علي العميل عدم أخفاء أي بيانات قد تطلبها وزارة المالية وسوف يتعرض لكل للمسالة القانونية والعقوبات إذا تبين عدم صحة البيانات.

كما يحق للوزارة أن تستخدم كل البيانات والمعلومات الخاصة بالمواطن المتقدم بدون أن تكشف عن هويته.

يحق لوزارة المالية تأجيل الطلب، وان تسترد ما تم دفعة دون حق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالة عدم أثبات صحة البيانات أو أخفاء جزء منها، واليك طريقة التسجيل في المساعدات.

نموذج طلب أعفاء القروض للديوان الملكي

يتم عرض نموذج توضيحي عن طلب أعفاء من القرض للديوان الملكي السعودي حيث يكون كتالي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحية طيبة وبعد

إلي سيادة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظكم الله ورعاكم أتقدم لكم بهذا الطلب وأتمني منكم إعفائي من القرض، حيث تعرضت لظرف ويجب الإفصاح بها أي يكتب الشخص الظرف منعته من قيامه بتسديد القرض، بالإضافة إلي أن يتم حصولي على مبلغ مالي لكي أقوم بسداد المستحقات المتراكمة علي

ولكم وافر الشكر والتقدير.