نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض هايبر بنده اليوم الوطني والعروض الأسبوعية حتى 13 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده اليوم الوطني تُقدم كل عام بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية، وتحتفل المملكة هذا العام باليوم الوطني رقم 92 لهذا تتسابق العديد من الشركات على تقديم الكثير من العروض والخصومات من بينها عروض هايبر بندة في السعودية والذي يشمل الكثير من المنتجات من بينها عروض نده جوالات سامسونج أو عروض الالكترونيات في هايبر بنده اليوم.

عروض هايبر بنده اليوم الوطني

يهتم هايبر بنده بتقديم عروض بمناسبة اليوم الوطني ولكن حتى الآن لم يتم نزول عروض هايبر بنده اليوم الوطني ولكن متوقع نزولها خلال الفترة القليلة القادمة وقبل حلول هذا اليوم وهو 23 من شهر سبتمبر الجاري، ولكن المتوفر حاليًا هي العروض الأسبوعية التي تُجدد كل أسبوع.

عروض بنده الأسبوعية 2022

وتشمل العروض الأسبوعية في هايبر بنده الكثير من المنتجات من بينها ما يلي:

يمكن شراء كيلو واحد من مكعبات اللحم البقري البرازيلي في عروض بنده بسعر 25.95 ريال سعودي، بينما البرجر البقري متاح داخل مجلة عروض هايبر بندة الأسبوعية بسعر 24.95 ريال سعودي.

هنا أيضًا عرض مميز على النقانق البقري البرزيلي المفضلة لدى العديد من الأفراد وهي بسعر 26.95 ريال سعودي.

عروض المنتجات الطازجة في هايبر بنده

من بين عروض هايبر بنده اليوم أيضًا عروض على كيلو الكتف الخروف النعيمي بسعر 81.95 ريال سعودي للكيلو الواحد، بينما قطع الخروف النعيمي بالعظم متوفرة بسعر الكيلو 79.95 ريال سعودي وعند شراء فخذ الخروف النعيمي سيكون السعر مقابل 82.95 ريال سعودي ويمكن شراء كيلو من الدجاج المفروم بحجم نصف كيلو جرام بسعر 13.50 ريال سعودي.

عروض متنوعة على منتجات هايبر بنده

وهناك عروض أخرى متوفرة في المجلة الأسبوعية من بينها عروض على الكرواسون الفرنسي الطازج مختلف الحجم فعند الحصول على الحجم الأقل سيكون السعر مقابل عشر حبات هو 13.95 ريال سعودي، بينما الحجم المتوسط بالشوكولاتة مقابل خمس حبات سيكون السعر فقط 14.95 ريال سعودي، بينما العادي العشر حبات فقط بسعر 8.95 ريال سعودي.

وهنا عرض على الجبن الأبيض ملح خفيف الطيب بسعر الحبة 35.95 ريال سعودي، بينما سائل قصب السكر الصباحي كيلو إلا ربع بسعر الحبة الواحدة 9.95 ريال سعودي.