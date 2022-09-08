نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تأشيرة عمرة المضيف 1444 وقيمة الرسوم المفروضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تأشيرة عمرة المضيف 1444 التي تسمح هذه التأشيرة باستضافة المواطنين والمعتمرين بداخل المملكة لمعتمرين من الخارج وذلك على نفقتهم الشخصية، فيستطيع المواطنون والمقيمون استقدام من 3 إلى 5 معتمرين، ويكرر هذا الاستقدام ثلاث مرات في العام الواحد، وقد أكدت على عدم إمكان تأدية مناسك الحج إلا للأفراد الحاملون تأشيرة مخصصة لذلك، أو يقيمون إقامة نظامية بداخل المملكة العربية السعودية، حيث يتم ذلك بناءً على مجموعة من الضوابط والشروط التي حددت من قبل وزارة الحج والعمرة، حيث أن الاستخدام الفعلي لتأشيرة العمرة يكون بمقدار المدة الزمنية التي يتم قضاؤها داخل المملكة، وعلى الأغلب تكون من 12 -15 يوما، أما عمرة مضيف فإنه يحق لحاملها التجول والبقاء في المملكة تسعين يوما، ويمكن زيارة مقر الوزارة في مكة المكرمة، طريق مكة جدة السريع، الحمراء، ويمكن الاطلاع على خريطة موقع وزارة الحج والعمرة السعودية، وقد أوضحت الوزارة إجراءات الحصول على تصاريح العمرة إلكترونيا.

شروط تأشيرة عمرة المضيف 1444

أن يكون عمر مقدم الطلب أكثر من خمسة وعشرين عاما. عدد الأفراد المسموح للمقيم أن يستضيفهم في التأشيرة الواحدة من 3 – 5 أفراد سنويا. التزام حامل تأشيرة مضيف بعد انتهاء مدة التأشيرة. يجب أن يكون لدى المتقدم سجل تجاري ومسجل في نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام الرواتب. يشترط ألا يقل دخل المضيف عن خمسة آلاف ريال سعودي. يجب أن يكون المضيف موظفًا بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص داخل المملكة.

رسوم تأشيرة عمرة المضيف

وأضافت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن رسوم الحصول على تأشيرة مضيف للمواطنين والمقيمين الراغبين في إحضار أقارب من الدرجة الأولى، هي 500 ريال سعودي للفرد، بحيث يمكنهم من خلالها زيارة المملكة لمدة 90 يومًا، ويمكن طلب الاستقدام ثلاث مرات في السنة الواحدة.

الجدير بالذكر أوضحت وزارة الحج والعمرة عن تفاصيل إلغاء تأشيرة عمرة مضيف، وذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية التي تتبع وزارة الداخلية، أما عن الإصدار فيتم من خلال السجل المدني، وذلك كي يتمكن المضيف من إحضار من يريد من أقاربه ليقوموا بتأدية مناسك العمرة، بالإضافة إلى دعوة المقيمون والمواطنون للتواصل مع وزارة الحج والعمرة فيما يخص ذلك.