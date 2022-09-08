نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي شروط قرض إمكان؟ وطريقة حساب القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما هي شروط قرض إمكان؟ مما يكثر البحث عنه من قبل العملاء في حالة رغبتهم في الحصول على تمويل من منصة إمكان حيث توفر لهم المنصة إمكانية التقديم عبر تطبيق إمكان ومن ثم تسجيل دخول إمكان للتمويل ومعرفة قيمة القرض المتوقع الحصول عليه من خلال حاسبة تمويل إمكان وبعد ذلك يستطيع المستخدم معرفة متى يتم إيداع تمويل إمكان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف ما هي شروط قرض إمكان؟.

ما هي شروط قرض إمكان

وضحت الشركة الإجابة عن ما هي شروط قرض إمكان الإضافي بأنه في حالة حصول المستفيد على قرض من بنك خارجي سواء أكان مقدم الطلب محولًا لراتبه أو غير محول يجب أن تتوفر لديه الشروط التالية:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يُسمح لموظفي الجهات الحكومية أو الخاصة أو كذلك القطاعات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتقاعدين، كما أن العسكريين يتاح لهم الاستفادة من التمويل حال تحويلهم للراتب إلى مصرف الراجحي.

إذا كان المتقدم من غير محولي الراتب يجب ألا يقل دخله عن 5000 ريال.

يمنح محولي الراتب التمويل بدءً من عمر 18 عام وحتى 60 عامًا، أما للموظفين غير محولي الراتب فيجب أن يبدأ العمر من 23 لقبول طلب التمويل.

محولي الراتب يمكنهم الحصول على التمويل بعد مضي شهر واحد بجهة العمل، أما الأفراد غير محولي الراتب فيتوجب مرور ثلاثة أشهر على الأقل.

لابد أن يكون المستفيد لديه بالفعل تمويل قائم.

حاسبة تمويل إمكان

أتاحت إمكان الراجحي إمكانية الاستعلام عن قيمة القرض وفقًا للمدخلات التي يقوم العميل بإدخالها عبر إتباع الخطوات التالية: