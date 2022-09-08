نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط القرض النقدي 20 ألف ريال بدون كفيل من شركة عبد اللطيف جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الرجال والنساء عن مبلغ يساعدهم على المعيشة، وأتجه الكثير من الأفراد للجوء إلى التمويل من أحد البنوك أو الشركات، التي تقوم بتوفير تمويل بمبلغ مالي يساعدهم على قضاء احتياجاتهم، ولذلك فأن البنوك والشركات توفر التمويل بشروط معينة، ويجب توفرها حتى تحصل على القرض التمويلي بموافقة وإجراءات سريعة، وكان من أهم تلك البنوك هو بنك الراجحي، بنك الرياض، بنك البلادي والكثير من البنوك الأخرى، والشركات التمويلية مثل شركة النايفات، وشركة عبد اللطيف جميل، وكانت هذه الشركة من أقوى وأهم الشركات داخل المملكة التي تقدم أقوى العروض التمويلية بشروط بسيطة للسيارات والتمويل النقدي.

شروط القرض النقدي من عبد اللطيف جميل

التمويل بدون كفيل حتى مبلغ 20 ألف ريال، ولجميع الأفراد السعوديين داخل المملكة، ويجب أن يكون المتقدم يبدأ العمر من 18 عاما وحتى 70 عاما، تمويل شخصي بإيداع فوري، ويكون موظف بأحد القطاعات الحكومي أو القطاعات الخاص، كما يجب أنه يكون على رأس العمل وموظف لمدة لا تقل عن 3 شهور قبل طلب التمويل، أما موظفين القطاع الخاص فيجب أن يكون مضى على تواجدهم بالعمل مدة سنة كاملة.

المستندات المطلوبة للقرض النقدي

هناك بعض المتطلبات البسيطة التي يجب توافرها حتى تحصل على تمويلك بموافقة فورية، والتي من أهم أن يقوم بتقديم خطاب تعريف بالراتب، وخطاب تحويل الراتب، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، مع صورة من الهوية الوطنية، وإثبات العنوان بعقد إيجار، ويجب أن تكون على علم بأن التمويل إسلامي ويستمر من 12 شهر حتى 36 شهرا للسداد بأقساط ميسرة وفق الراتب الشهري وإمكانيات الفرد المستفيد من القرض، ولابد أن يكون الراتب الشهري يبدأ من 3000 ريال.

كيفية التقديم لطلب القرض

تقوم بالدخول إلى شركة عبد اللطيف الإلكترونية عبر الموقع، وتقوم بالتسجيل وكتابة بياناتك، وتعبئة نموذج طلب الحصول على القرض التمويلي النقدي بمبلغ 20 ألف ريال من قبل الشركة، وتقديم المستندات والأوراق المطلوبة عند استيفائك لكافة الشروط المعلن عنها من قبل الشركة، وسوف تحصل على تمويلك في الحال، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل على الرقم 8002442211 لمزيد من الحصول على العروض والمعلومات.