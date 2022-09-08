نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر [تأكد الراتب] حسبة حساب المواطن الجديده 1444 هـ portal.ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتعرف معكم على رابط على حسبة حساب المواطن الجديدة، حيث يريد المئات بل الآلاف من المستفيدين في برنامج الدعم لحساب المواطن عن طريقة الوصول إلى حاسبة حساب المواطن قبل الإيداع الجديد، وهذا للتأكد ما اذا كان قيمة الراتب الموجود لديهم في حساب المستفيد مع الأهلية صحيح أم أنه أقل منه، وهذا حتى يتسنى لهم التواصل وتقديم الاعتراض في حالة وجود أي خطأ في صرف الدفعة الجديدة، ويمكن لكم معرفة ذلك عبر رابط الحاسبة التقديرية الجديدة في الحساب في المملكة العربية السعودية، وسنتعرف معكم على رابط الدخول ومعرفة كم الراتب الذي من المفترض أن تحصل عليه الأسرة، فتابعوا معنا في ثقفني.

كم باقي عن حساب المواطن

وينتظر مئات المستفيدين سواء من الجدد الذي سووا التسجيل في الشهر الماضي وتم الرد عليهم في حالة الاستحقاق والأهلية هذا الشهر في البرنامج أو المستفيدين القدامى من البرنامج صرف الدفعة الجديدة بحساب المواطن السعودي رقم 58 المخصصة لشهر سبتمبر 2022 الموافق صفر 1444 هـ.

حيث تم الإعلان عن الموعد الذي سيتم عمل إيداع حساب المواطن فيه، وهو سيكون يوم الأحد القادم الموافق 11 سبتمبر 2022، وسنضع لكم العديد في هذا المقال، والذي سيعرفكم بعد كام ساعة يتم إرسال رسائل إيداع دفعة جديدة (مبلغ) لدى المستخدم في حساب مواطن، فتابعوا معنا.

حساب المواطن نفاذ الاستحقاق

وقبل أن تدخلوا لمعرفة المبلغ التقديري الذي من المفترض أن يتم صرفه لكم، يجب عليكم أولا الدخول إلى موقع حساب المواطن، ومعرفة المبلغ الذي تم تحديده لكم، وتحتفظون بهذا المبلغ قبل الدخول إلى الحاسبة التقديرية، حيث اذا كان هذا المبلغ أقل بكثير من الموجود في الحاسبة فهذا يعني أنه عليكم التواصل لعمل الاستفسار بخصوص ذلك، فتابع الخطوات:

ادخل إلى موقع حساب المواطن الإلكتروني الرسمي للمستفيدين عبر الرابط ca.gov.sa .

. ثم انقر على تسجيل الدخول، ثم اضغط على التسجيل عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.

سيفتح معك تطبيق النفاذ ثم سيعود مرة أخرى إلى الصفحة الرئيسية في الموقع.

انقر على خدمة الحساب.

ستجد آخر صدور آخر دفعة بحالة الأهلية، وتحتها قيمة المبلغ الخاص بك ب الريال السعودي.

حسبة حساب المواطن الجديده

وقد قام السيد سمو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باتخاذ العديد من القرارات (ملكي) في الأشهر الأخيرة، التي تضمنت التعديلات على نظام حساب المواطن ونظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث تم زيادة رواتب المستفيدين في حساب المواطن بدءا من هذا الشهر بشكل كبير للغاية، وهذا ما يعني وجود تعديل على المبالغ التي تظهر في الحاسبة مؤخرًا، وسنتابع معكم كيفية معرفة مبلغ دعم الحساب:

أدخل إلى رابط حسبه حساب المواطن الجديدة عبر رابط portal.ca.gov.sa .

. ثم سيطلب منك إدخال عدة بيانات بخصوص رب الأسرة.

بعدها سيظهر لك عدة اختيارات اختر الاختيارات التي تناسب حالتك المادية والاجتماعية.

تكتب عدد أفراد الأسرة.

ثم انقر على كلمة احسب الآن.

سيظهر لك المبلغ حسب آخر تحديثات اليوم في الحسبه، الذي من المفترض أن تحصل الأسرة عليه.

واذا كان المبلغ الظاهر في حسابك في الموقع أقل منه بنسبة قليلة فلا يوجد أي مشاكل.

في حالة اذا كان غير ذلك فتواصل مع رقم حساب المواطن الموحد لمعرفة السبب.

وتم زيادة المبالغ في للدعم شهر سبتمبر 2022 ورفع الحد الأدنى لرواتب حساب المواطن، وهذا بهدف تخفيف الأعباء على المستفيدين، وهذا في دليل على الحرص في إطار جهود الدولة في محاربة غلاء الأسعار الحالي داخل المملكة العربية السعودية، ويوجد توقعات أنه سوف يعود بدل غلاء المعيشة، ولكن هذا غير مؤكد على الإطلاق.