نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد اجازة اليوم الوطني السعودي” هى لنا دار” للبنوك والقطاعين الخاص والعام في المقال التالي

عمر شويل - جدة اجازة اليوم الوطني السعودي، تحتفل المملكة العربية السعودية كل عام باليوم الوطني السعودي فى 23 سبتمبر، ويصادف هذا العام الذكرى الـ 92 على توحيد المملكة واسترداد كافة أراضيها بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود، وقد قام بإصدار مرسوم ملكي فى هذا اليوم يقضي فيه بتحويل مملكة الحجاز إلى المملكة العربية السعودية والذي وافق يوم 21 جمادى الأولى 1351 هجرياً، 23 سبتمبر 2022، ومنذ عام 2005 تم اعتبار اليوم الوطني عطلة رسمية للتأكيد على الهوية الوطنية واحتفال المواطنين به، لذلك يبحث الكثير من الأشخاص على كم الوقت المتبقي على اجازة اليوم الوطني السعودي؟ وموعد الإجازة الرسمية للموظفين والطلاب، وهو ما نرصده لكم فى السطور التالية.

موعد اجازة اليوم الوطني السعودي

يعتاد الشعب السعودي على الاحتفال باليوم الوطني السعودي فى تاريخ 23 سبتمبر من كل عام، ولكن قد يتغير موعد الإجازة الرسمية فى حال إذا صادف هذا اليوم عطلة أسبوعية، لذلك قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن تبدأ أجازة اليوم الوطني السعودي هذا العام بداية من يوم الأربعاء الموافق 21 سبتمبر 2022 وحتى يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022 بالنسبة لكافة الموظفين والعاملين بقطاعات الدولة المختلفة وأيضا طلاب المدارس والجامعات، ليعود بعدها الجميع إلى ممارسة الدراسة والعمل من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022.

أما بالنسبة لقطاع البنوك، فقد قررت الوزارة أن تبدأ أجازة اليوم الوطني السعودي من يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 وتستمر لمدة 3 أيام لتنتهى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 ليعود القطاع المصرفي لاستكمال أعماله من يوم الاثنين 26 سبتمبر2022.

احتفالات اليوم الوطني السعودي

يحرص الشعب السعودي كل عام على الاحتفال باليوم الوطني السعودي وإقامة الكثير من الفعاليات به مثل الحفلات الغنائية والألعاب النارية وغيرها من المظاهر الاحتفالية لنظراً للذكرى العظيمة التي يشهدها هذا اليوم فى تاريخ المملكة.

وتحرص دائما الحكومة بالمملكة على إطلاق شعار رسمي للاحتفال بهذا اليوم، وكان أول شعار يتم إطلاقه فى عام 2018 تحت عنوان “للمجد والعلياء”، أما فى يوم 21 أغسطس 2021 قام المستشار “تركى آل الشيخ” رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه بتجديد الشعار الوطني لهذا اليوم بعنوان “هى لنا الدار”ليستمر هذا الشعار للاحتفال هذا العام بالذكرى 92 أيضاً والذي يحمل الكثير من التفاصيل التي تعبر عن الهوية الوطنية السعودية.