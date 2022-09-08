نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي مواصفات Apple Watch 2023 وكم السعر؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات Apple Watch 2023 أصبحت متوفرة من خلال الموقع الإلكتروني لشركة أبل وهذا بالتزامن مع إطلاق جهاز ابل ايفون 14 الجديد والذي سيتوفر في الأسواق في منتصف شهر سبتمبر الجاري، وهذه الساعة من أفضل وأهم الساعات التي يهتم بها الرياضيين على وجه الخصوص كما أنها مناسبة لأصحاب الأعمال المختلفة، ولها مواصفات خاصة لذا سنتعرف على مواصفات Apple Watch Ultra.

مواصفات Apple Watch 2023

هناك الكثير من المواصفات المميزة في ساعة أبل الإصدار الجديد وقد أعلنت عن تقديمها للعديد من الفئات ومن أبرز مواصفات Apple Watch 2023 ما يلي:

هذه الساعة من أهم الساعات الإلكترونية التي تدعم شبكات الاتصالات حتى شبكة الجيل الرابع وبها أيضًا مكان للشريحة الإلكترونية وشركة اتصالات من نوع esim.

بها العديد من الإضافات المميزة من بينها الواجهة المصنوعة من الكريستال الياقوتي وأيضًا الظهر المصنوع من السيراميك.

إطار الساعة تم صناعته من التيتانيوم.

بها أنظمة حماية مميزة مصنوعة من الزجاج الكريستالي المصنوع من الياقوت.

حجم الشاشة الخاصة بالساعة هي 1.92 بوصة.

تعتبر من أهم الأجهزة التي تدعم مكبرات الصوت المزدوجة.

لا تدعم الشاشة الكاميرا.

تدعم نظام التشغيل من نوع watchOS 9.0 الذي يتسم بالحداثة كما أن بها معالج ثنائي النواة.

الساعة تحتوي على أجهزة استشعار من بينها قياس الارتفاع ومعدل ضربات القلب وقياس درجة حرارة الجسم أيضًا وكمية المياه الموجودة بداخله.

وعقب إعلان شركة أبل طريقة حجز ايفون 14 برو وما هي أبرز المواصفات أشارت إلى أن الساعة الجديدة من أبل ذاكرتها تصل إلى 32 جيجا بايت.

بطارية Apple Watch Ultra

بعد الاطلاع على موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية يمكن معرفة أبرز مواصفات بطارية ساعة أبل الجديدة، إذ أنها من البطاريات الغير قابلة للإزالة وهي من نوع ليثيوم أيون كما أن الجهاز بوجه عام يقاوم المياه وبها العديد من أزرار التحكم وللتعرف على المزيد من التفاصيل عليك زيارة موقع شركة أبل الإلكترونية.

كم سعر ساعة أبل Apple Watch Ultra؟

يمكن الحصول على الساعة عقب نزولها إلى الأسواق بسعر يبدأ من 799 دولار أمريكي ويمكن شراءه من خلال المنافذ المتخصصة في بيع الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الهاتف المحمول أيضًا.