افضل حدائق الرياض المجانيه للعوائل وأهم الفعاليات الممتعة

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عمر شويل - جدة افضل حدائق الرياض المجانيه ، بعد أسبوع طويل من العمل أو الدراسة يحتاج أولياء الأمور والأبناء إلى تجديد الطاقة والنشاط للقدرة على الأستمرار في روتين الحياة اليومي، ليس هناك أفضل من التنزه في الحدائق للاستمتاع بالمناظر الطبيعية من أشجار وأزهار، وممارسة رياضة المشي أو الجري، وممارسة الأنشطة المختلفة مع الأبناء أو الأصدقاء، كذلك يمكن شوي اللحوم بأنواعها، حتى تكون النزهة مكتمله، يوجد في مدينة الرياض العديد من الحدائق الممتعة وغير المكلفة لنزهة عائلية دافئة وبسيطة.

افضل حدائق الرياض المجانيه

المنتزه الأشهر في الرياض هو حديقة الملك عبد الله الرائعة ذو المساحة الشاسعة، قضاء الوقت به أكثر من رائع، لما يتضمنه من مناظر طبيعية خلابة، وشلالات مائية، وممشي واسع، ومنطقة للألعاب ومطاعم ومشروبات ومتاجر كل مايحتاج إليه الزائر في مكان واحد، رسم دخول المكان بسيط جداً، ومجاني للأطفال دون ال 3 سنوات، مع ملاحظة التفريق بين المنتزه و منطقة الألعاب المائية لها رسوم خاصة بها.

حديقة الملز الرياض

تلك الحديقة تتميز بكونها حديقة للحيوانات فهي تشتمل على 1500 حيوان، على مساحة 200 ألف متر، يحب الأطفال مشاهدة الحيوانات، تجعلهم يشعرون بسعادة غامرة تنعكس على ذويهم، بجانب تنمية المعرفة لديهم، لتعرف على أنواع مختلفة من الحيوانات، ومشاهدتها على أرض الواقع، واللعب معها وإطعامها، تقدم أيضا مجموعة من العروض الترفيهية المضحة والممتعه.

يتوفر بالحديقة أماكن مخصصة للعوائل والأطفال تحتوي على مقاعد للجلوس وألعاب من أراجيح وزحاليق، وغيرها، ويوجد مطاعم لتقديم المشروبات الساخنة والباردة والأطعمة السريعة لتوفير كل سبل الراحة للزائرين لقضاء أسعد الأوقات.