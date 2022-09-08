نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- أرامكو تعلُن سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 يوم السبت 10/9/2022 المطبقُة يوم 11/9/2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أرامكو تعلُن سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022 يوم السبت 10/9/2022 حيث بالفعل بدأت شركة أرامكو فى الاستعداد لأجل تنشيط الاسعار الموجودة فى الاسواق السعودية الخاصة بالمواد البترولية نسبتاً الي آخر تحديث يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي المحلي وكذلك العالمي عليه نتابع ونستعرض مع حضراتكم عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز جميع التفاصيل المتعلقة حول تلك الأسعار

سعر البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022

اعلنت شركة ارامكو السعودية على ان يكون يوم السبت الموافق ميلادياً يوم 10 سبتمبر موعداً رسمياً لتعديل أسعار منتجات الطاقة داخل المملكة العربية السعودية، حيث تتولى مسؤولية تعديل أسعار منتجات الطاقة فى المملكة تلك الشركة كما جرت العادة كل شهر، على ان يهتم المواطنين داخل المملكة حول تصريحات أرامكو المتعلقة حول تلك الاسعار خوفاً من ان يتم تطبيق زيادة في أسعار الطاقة التي تم العمل على تثبيتها طوال العام الحالي، الا ان من المؤشر على ان يتم تحريك أسعار الطاقة داخل المملكة نظراً للازمة العالمية الجارية وارتفاع اسعار الطاقة عالمياً على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال اجدد اسعار البنزين فى السعودية داخل المملكة العربية السعودية وذلك على مستوى أسعار بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الديزل أو زيت المسال أو لتر الكيروسين على شكل سن ستعرضه نوافيكم به الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال

اجدد اسعار البنزين فى السعودية لشهر سبتمبر 2022

نتابع و نستعرض مع حضراتكم الان اجدد اسعار البنزين فى المملكة العربية السعودية على مستوى بنزين 91 او بنزين 95 او زيت الديزل أو غيرها من المنتجات الموجودة حالياً فى الاسواق السعودية نسبتاً اخر تحديث من ارامكو لشهر اغسطس على النحو التالي:-

وصل سعر بنزين 91 الى 2.18 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر بنزين 95 الى 2.33 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر زيت الكيروسين الى 0.70 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر الديزل الى 0.63 ريال سعودي لكل لتر

وصل سعر المسال الى 0.75 ريال سعودي لكل لتر

على ان يتم العمل على تطبيق اجدد اسعار منتجات الطاقة داخل المملكة اعتباراً من صباح يوم الاحد االموافق 11 سبتمبر