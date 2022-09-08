نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون ضامن أو كفيل أستلم تمويلك بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدون ضامن أو كفيل أستلم تمويلك فورى ، عرض تمويلي تمت صياغته بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبهدف تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يوفر هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أطول فترة استحقاق.

أستلم تمويلك فورى بدون كفيل أو ضامن

تمويل سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن ، وبشروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وغير معقدة ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث وفر مصرف الراجحي من خلال هذا المنتج التمويلي مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة ، كما يتيح البنك للشخص المتقدم بالطلب إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة وسهلة وعلى أطول مدة استحقاق وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل .

ما هى المزايا التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء من خلال منتج التمويل الشخصي ؟