بدون ضامن أو كفيل أستلم تمويلك بفترة استحقاق تصل إلى 60 شهر

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عمر شويل - جدة بدون ضامن أو كفيل أستلم تمويلك فورى ، عرض تمويلي تمت صياغته بحيث يكون متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وبهدف تلبية الاحتياجات والمتطلبات المالية والشرائية لجميع العملاء من المواطنين السعوديين والمقيمين أيضاً بجنسيات مختلفة داخل أراضي المملكة العربية السعودية ، كما يوفر هذا العرض التمويلي للعميل إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أطول فترة استحقاق.
أستلم تمويلك فورى بدون كفيل أو ضامن
تمويل سريع وفورى بدون كفيل أو ضامن ، وبشروط سهلة وميسرة وإجراءات سريعة وغير معقدة ، يعتبر هذا المنتج أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها مصرف الراجحي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية ، حيث وفر مصرف الراجحي من خلال هذا المنتج التمويلي مبالغ مالية كبيرة والتي من شأنها تلبية احتياجات ومتطلبات العملاء من كافة الجنسيات داخل المملكة ، كما يتيح البنك للشخص المتقدم بالطلب إمكانية سداد مبلغ التمويل علي أقساط شهرية ميسرة وسهلة وعلى أطول مدة استحقاق وذلك بما يتناسب مع الراتب الشهري للعميل .
ما هى المزايا التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء من خلال منتج التمويل الشخصي ؟
- مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المصارف الإسلامية في المملكة العربية السعودية.
- يوفر مصرف الراجحي مجموعة من المنتجات التمويلية المختلفة والمتنوعة والتي تناسب احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة.
- منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.
- يمكن أن يحصل الشخص المتقدم بالطلب علي مبالغ مالية كبيرة من خلال هذا التمويل الشخصي تصل قيمتها حتي 2.5 مليون ريال سعودي.
- لا يشترط وجود كفيل أو ضامن للاستفادة من منتج التمويل الشخصي من مصرف الراجحي.
- خيارات للسداد عديدة ومتنوعة متاحة لدى مصرف الراجحي لجميع العملاء لسداد مبلغ التمويل الشخصي.
- مدة استحقاق مبلغ التمويل الشخصي بدون كفيل أو ضامن من مصرف الراجحي يمكن أن تصل حتي 5 سنوات.
- القرض الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي متوفر بنسبة هامش ربح تنافسي.
- العميل السعودي والعميل الوافد أيضاً يمكنهم الاستفادة من تمويل مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بدون كفيل ولا ضامن.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب الاستفادة من هذا المنتج في توحيد جميع إلتزاماته لأكثر من تمويل في عقد واحد.
- يتيح مصرف الراجحي في المملكة العربية السعودية للعميل إمكانية السداد المبكر لمبلغ التمويل في أي وقت وذلك حسب رغبة العميل.
- يمكن للشخص المتقدم بالطلب التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون كفيل من مصرف الراجحي لقطاع الأفراد بالمملكة من خلال تطبيق الراجحي مباشرة وإتمام جميع الإجراءات .
- العميل المتقاعد يمكنه الاستفادة من التمويل الشخصي بدون كفيل بأقل راتب تقاعدى وبأسهل الشروط والإجراءات.
- يوفر مصرف الراجحي للعميل الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي لاقدر الله للشخص المتقدم بالطلب.
- موافقة سريعة وفورية على طلب التمويل الشخصي من مصرف الراجحي بدون كفيل أو ضامن.
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