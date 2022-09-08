نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وإجراءات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الأفراد بالمملكة عن شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان بالإضافة إلى رغبتهم في معرفة قيمة أقساط الإسكان التنموي والذي وفرته وزارة الإسكان للمواطنين تلبية لاحتياجاتهم الأساسية، وقد تم السماح بالتقديم على الإسكان التنموي بعد الانتهاء من التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ويمكن للمواطنين معرفة أي معلومات إضافية أو أي معلومات خاصة بمنتجات وزارة الإسكان من خلال رقم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان.

شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

قامت الوزارة بتحديد شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان وذلك للتأكد من حالة المتقدم وتأهله في الاستفادة من برامج الإسكان التنموي من عدمه، ويتوجب على المتقدم أن تتوافر لديه الشروط التالية:

لابد من بلوغ راغب التسجيل لسن 25 عام.

إلا يكون قد حصل على فرصة دعم مسبقًا من برامج سكني المدعومة.

إذا كان المتقدم من مالكي الوحدات السكنية أو المنازل فلا يحق له تقديم الطلب.

يُسمح فقط لأصحاب الجنسية السعودية بالتسجيل.

يتم تقديم الطلب من خلال رب الأسرة أو المعيل لها.

تكون الأولوية في الاستفادة من برنامج الإسكان التنموي للأفراد محدودي الدخل.

هل الضمان يعطي سكن للمطلقه

أتاحت وزارة الإسكان إمكانية التسجيل للسيدات المطلقات، ولكن يشترط أن يكون قد مضي على حصول حالة الطلاق عامين على الأقل قبل البدء في التسجيل في الإسكان التنموي، مع إثبات دوام الإقامة داخل المملكة وتوافر الشروط الأساسية الأخرى المحددة للتسجيل في الإسكان التنموي.

خطوات التقديم على الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

على الراغبين في التقديم على الإسكان التنموي إتباع الإجراءات التالية وذلك فور الانتهاء من معرفة كافة شروط الإسكان التنموي وتتلخص إجراءات التقديم في: