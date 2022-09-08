نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل الميسر للسعوديين بدون كفيل وبلا فوائد لدى بنك التنمية الاجتماعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل أصبح من البرامج التمويلية التي يبحث عنها الكثير من المواطنين السعوديين في المملكة بسبب ما يقدمه المنتج التمويلي من خدمات ومزايا متعددة حيث يوفر منتج آهل بمبلغ يتراوح من 18 ألف ريال سعودي حتى 60 ألف ريال سعودي بلا فوائد كذلك بفترة سداد مجدولة تصل إلى خمسة سنوات ولكن بشروط وضوابط ميسرة للجميع حيث يحتاج قرض آهل توفير فحص السجل الائتماني للعملاء المتقدمين كذلك لابد أن يكون المتقدم عميل سعودي سابق عبر بنك التنمية الاجتماعية مع توفير إيضًا موافقة الكفيل الغارم في حالة إذا كان المتقدم لا يهمل في القطاع الحكومي بالمملكة لذلك لابد من توفير كافة الشروط للحصول على قرض آهل بدون رسوم مالية بالتقسيط شهريًا لمدة 60 شهر كحد أقصى عند طلب السداد لدى بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة.

الشروط والأحكام الواجبة عند طلب قرض منتج آهل السعودي بالمملكة

هناك العديد من المواطنين السعوديين الراغبين الحصول على قرض آهل الميسر بدون الحاجة إلى دفع رسوم إدارية كذلك بدون إضافة فوائد على المبلغ التمويلي الذي ربما يصل إلى 60 ألف ريال سعودي بموافقة من بنك التنمية الاجتماعية في السعودية الآن ولكن يتم الحصول على ذلك الأمر بعد توفير كافة الشروط والضوابط اللازمة:

يشترط قرض آهل أن يكون المتقدم يبلغ من العمر على الأقل 18 عام كذلك يجب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية.

يجب الحصول على تمويل مسبق إجتماعي من بنك التنمية الاجتماعية مثل تمويل كنف أو الأسرة قبا التفكير في التقديم على برنامج قرض آهل بالبنك.

إحضار أثبات موافقة الكفيل الغارم السعودي من جميع العملاء ماعدا العاملين في القطاع العام الحكومي بالمملكة العربية السعودية.

كذلك يجب توفير دخل لا يتعدى مبلغ 14,500 ريال سعودي للموافقة على برنامج منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية.

الإلتزام بتقديم فحص السجل الائتماني من جميع العملاء السعوديين المتقدمين لطلب قرض آهل السعودي بالمملكة.

أهم المميزات التمويلية المتاحة عند طلب برنامج قرض منتج آهل