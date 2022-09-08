مهلة إسقاط المركبات متى تنتهي؟.. طريقة تنفيذ الخدمة إلكترونيا عبر أبشر 1444

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عمر شويل - جدة كشفت إدارة المرور عن مهلة إسقاط المركبات التالفة، وهي المدّة التصحيحية التي يتاح للفرد فيها إسقاط المركبة المهملة إلكترونيا عبر أبشر، جاء ذلك نتاج التعاون بين الإدارة العامة للمرور ومنصة أبشر، بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء، حيث مكنت الخدمة كافة المقيمين والمواطنين المقيمين على الأراضي السُّعُودية في مختلف الأنحاء إسقاط السيارات القديمة المهملة، ويعد هذا أحد الخَدمات التي تقدمها المنصة الرسمية أبشر، وتدل على الدور الريادي الذي تقدمه للمواطنين داخل المملكة، بالاعتماد على أحدث التقنيات الحديثة، مع توفير أعلى قدر من الأمن المعلوماتي.

مهلة إسقاط المركبات

أكدت الإدارية العامة للمرور على أن مهلة إسقاط المركبات تنتهي في 1 مارس 2023 م، وبذلك تكون استمرت عام كامل من تاريخ إطلاق الخدمة في 1 مارس 2022، يتمكن في خلال تلك المدة المواطن والمقيم من إسقاط المركبات التالفة والمهملة بجميع أنواعها؛ سواء كانت سيارات نقل خصوصي، أو نقل عام وخاص، كذلك الحافلات الصغيرة والعامة، بالإضافة إلى سيارات الأجرة والأشغال العامة، والدراجات، وأكدت على أنه من ينفذ الخدمة خلال تلك المدّة، وينقل ملكية السيارة إلى مراكز التشليح ومكابس الحديد المعتمدة، تتحمل الدولة ثمن الخدمة، وهذا يعنى أنها مجانية دون رسوم.

طريقة إسقاط المركبات عبر أبشر

تكمن طريقة إسقاط المركبات التالفة إلكترونيا عبر أبشر في الخطوات التالية:

زيارة رابط منصة أبشر. على البسار ابدأ في كتابة بيانات الحساب المسجل في أبشر. اضغط على تسجيل الدخول في أبشر. انتقل إلى خَدمَات الأحوال المدنية، ثم اضغط على إسقاط المركبات. استعرض مراكز التشليح ومكابس الحديد المعتمدة بعد تحديد المنطقة التابع لها. توجه إلى أقرب مركز معتمد. تسليم المركبة ورمز التأكيد المرحل عبر الجوال، واللوحات المعدنية.

هل يجوز إسقاط المركبة دون تسليم اللوحات؟

لا يجوز إسقاط المركبات خلال مهلة التصحيح دون تسليم اللوحات، وفي حالة فقدان اللوحات يجب تحرير بلاغ عن فقدان اللوحات أولًا، ثم تأتي خطوة الإسقاط لدى مكابس الحديد المعتمدة ثانيةً، وفي حال كانت المركبة خارج المملكة، يلزم ذلك تقديم خطاب مصدق من الجمارك التابعة للدولة، يحدد فيها مصير المركبة، ثم بعد ذلك يتم تسليم الخطاب ورخصة السير، واللوحات إلى أقرب مركز.

هل إسقاط اللوحات يلزم تسديد المخالفات؟

فعلًا يلزم لاستخدام خدمة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر في خلال مهلة التصحيح أن يسدد مالك المركبة الرسوم والغرامات المقررة عليه وفيها المخالفات المرورية أولًا، وهذا يعد أحد الشروط المحددة لإسقاط المركبة، بالإضافة إلى:

يشترط أن يكون المالك حيٌّ يُرزَق.

يجب أن تكون رخصة المركبة سارية.

يجب ألا يكون هناك طلب إسقاط للمركبة جاري التنفيذ.

يشترط على مركز التشليح المعتمد التعهد بتسليم اللوحات المعدنية لإدارة المرور في خلال 5 أيام من تاريخ المبايعة.

كما أكدت أنه إذا كان مالك الركبة توفاه الله، فإنه يجب على الوكيل الشرعي إسقاط المركبات التالفة لأقرب مركز معتمد، ثم تسليم اللوحات ورخصة السير.