نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية وما المواصفات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية وما هو سعر ايفون 14 برو Max في السعودية وما هو شكل ايفون 14 إذ أن هذا الإصدار يعتبر من أكثر الإصدارات التي أحدثت رواجًا وشعبية هائلة في جميع أنحاء العالم عقب إعلان شركة ابل العالمية عن أنها تنوي طرح ايفون 14 في الأسواق العربية والعالمية نهاية العام الجاري، وبالفعل نجحت الشركة في الانتهاء من تطوير وتصنيع نسخة ايفون 14 برو ماكس ونسخ ثلاث أخرى تختلف في السعر والمواصفات، وسوف نتعرف على مواصفات هاتف ايفون 14 برو Max وكم السعر وموعد نزوله في السعودية.

موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية

قامت شركة أبل بالإعلان عن 16 من شهر سبتمبر الجاري هو موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية وفي العالم أجمع وبالتالي يمكن المبادرة في التواصل مع الموزعين المعتمدين أو الوكلاء في السعودية للتعرف على طريقة الحجز والألوان المتاحة أيضًا ولكن يتطلب ذلك معرفة كم السعر.

كم سعر ايفون 14 برو max في السعودية؟

قامت الشركة بتحديد سعر iPhone 14 في السعودية وعلى مستوى العالم ولكن قد يختلف من مكان إلى مكان ولكن بوجه عام يبدأ السعر من 5100 ريال سعودي للنسخة التي تحمل ذاكرة داخلية حجمها 128 جيجا بايت، بينما النسخة المتوسطة قد يصل سعرها إلى 5700 ريال سعودي فقط ويمكن التأكد من الأسعار عند التواصل مع منافذ البيع ومعرفة أيضًا ما هي مواصفات Apple Watch 2023.

ايفون 14 برو max مواصفات

بعد حجز ايفون 14 برو نؤكد على أن يدعم الجهاز نظام حماية مميز كما أنها يقاوم الخدوش والزجاج تم صناعته من السيراميك وذلك فيما يخص الشاشة وحجم الذاكرة العشوائية الذي يبدأ من 6 جيجا بايت، كما أن كاميرا الجوال من أبرز مميزاته إذ أن الكاميرا الأمامية حجمها 12 ميجا بيكسل بينما الكاميرا الخلفية هي بدقة 48 ميجا بيكسل ويمكن الاستفسار عن المزيد عبر موقع شركة أبل الإلكترونية.

ومن أبرز المميزات أيضًا هي إمكانية الاتصال من خلال الأقمار الصناعية من أجل طلب المساعدة من الجهات المتخصصة وذلك عند التعرض إلى صعوبات على الطرقات المختلفة وهي من الخدمات المجانية المستخدمة لمدة عامين والتجربة المبدئية ستكون في أمريكا.