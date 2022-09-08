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عمر شويل - جدة كم سعر Apple Watch Ultra بالسعودية بعد إعلان شركة آبل عن المنتجات الجديدة ومن ضمنها ساعة أبل واتش الترا، فيبحث الكثيرين عن الساعة باعتبارها من المنتجات المتميزة المخصصة للرياضيين بشكل خاص، وتميزت بشكلها الجذاب وقوتها لأنها مصنوعة من التيتانيوم. وبها بطارية تعمل لمدة 36 ساعة و60 ساعة بوضع تحسن البطارية لذلك هي مناسبة للترحال .

كم سعر Apple Watch Ultra بالسعودية

يبلغ السعر العالمي لساعة أبل واتش الترا نحو 799 دولار ما يعادل 3425 ريال. وهي من أهم منتجات آبل الأخيرة نظرًا لما تحتوي عليه من تطور تكنولوجي كبير تم تصميمها وفقًا لأعلى المعايير التقنية بالمواصفات الآتية:

مواصفات ساعة Apple Watch Ultra

بطارية عادية تعمل في وضع تحسين استهلاك الطاقة قرابة 60 ساعة، أما في الوضع العادي تعمل 36 ساعة.

هيكل مصنوع من التيتانيوم وهي بمقاس 49 ملم. وهوالمعدن المستخدم في صناعة الطائرات.

بها كريستال أمامي مسطح من الياقوت.

تتميز بوجة كبير على عكس الإصدارات الأخرى.

الساعة بها بوصلة مدمجة بالقرص الدائري بالجانب.

لها سطوع قوي عن الأصدرات الأخرى.

بها 3 ميكروفونات مدمج من أجل تنقية الصوت خلال المكالمات.

مميزة في تخفيف ضوضاء الرياح والأصوات الخلفية المزعجة بشكل آلي.

يمكن استخدامها من قبل الرياضيين والغواصين في المهام الصعبة.

تحتوي الساعة على نظام Gps، و نظام تشغيل الساعة هو آبل Os 9.

مميزات ساعة Apple Watch Ultra الجديدة

تتميز ساعة أبل الجديدة بالمميزات الآتية:

تقوم الساعة بحساب معدل ضربات القلب والمسافات المقطوعة في السباحة أو الركض أو المشي.

بها إنذار في حالة الطوارئ بقوة 86 ديسيبل في حالة فقدان المستخدمين أو تعرضهم لإصابة.

تعمل في درجة حرارة أقل من – 20 وأكثر من 55 درجة مئوية.

تتحمل الضغط المنخفض ودرجات الحرارة العالية والرطوبة.

وتعمل في الجليد والمطر ومع الاهتزاز.

فيها واجهة حمراء للأوقات الليلية لرؤية أفضل.

حصلت على معيار En13319 للغواص الترفيهي تحت الماء.

تستطيع معرفة أقصى عمق تحت الماء عبر الساعة، عن طريق مراقبة البيانات الجسدية.

تدعم خاصية الشحن اللاسلكي.

من المرجح نزول الساعة في السعودية يوم 23 سبتمبر موعد اليوم الوطني السعودي، وإلى هنا نصل لختام مقالنا عن سعر ساعة آبل واتش ألترا الجديدة واستعرضنا مزايا الساعة ومواصفتها كما طرحتها شركة آبل.