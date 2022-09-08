نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر iPhone 14 في السعودية وأبرز المواصفات العامة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة أبل بالإعلان عن تفاصيل هاتف ايفون 14 الجديد والمتوقع نزوله إلى الأسواق خلال منتصف شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد طول انتظار وعقب تأكيد الشركة خلال الفترة الماضية عن صدور نسخة ايفون 14 برو ماكس الجديدة خلال هذا العام بعد تحقيق نجاح كبير للإصدارات السابقة، لهذا يتهافت العملاء على معرفة كم سعر iPhone 14 في السعودية وما هي أبرز سعر ومواصفات ايفون 14 وهل يمكن حجزه بسهولة من خلال منافذ البيع وأيضًا موعد نزول ايفون 14 برو max في السعودية.

كم سعر iPhone 14 في السعودية

بعد أن استفسر العملاء متى ينزل ايفون 14 في السعودية وجاء الجواب الرسمي أن نزول الجهاز في الأسواق سيكون مع منتصف شهر سبتمبر الجاري ستحاول منافذ البيع المتخصصة في السبق والحصول على الجوال وتقديمه إلى العملاء أما عن كم سعر iPhone 14 في السعودية فهو يختلف من نسخة إلى أخرى، وذلك كما يلي:

سعر ايفون 14 الجديد في السعودية للنسخة الأقل وهي نسخة بحجم 128 جيجا بايت ستبدأ من 799 ريال سعودي.

بينما النسخة الأعلى من ذلك وهي ايفون 14 ماكس سيبدأ سعرها لأقل نسخة وهي 128 جيجا بايت من 899 ريال سعودي.

فيما جاءت النسخة الأعلى من السابقة وهي ايفون 14 برو لتبدأ من سعر 1099 ريال سعودي لنسخة بحجم 128 جيجا بايت.

أما عن سعر ايفون 14 برو ماكس في السعودية فسوف يبدأ من 1199 ريال سعودي وقد يصل إلى 1699 ريال سعودي للنسخة الأكبر وهي بحجم 1 تيرا بايت، وعن طريق الموقع الإلكتروني لشركة أبل يمكن معرفة ما هي مواصفات Apple Watch 2023.

سعر ايفون 14 بالريال السعودي

أما عن سعر الجوال بالريال السعودي وهي العملة الرسمية التي يتم الشراء بها فمتوقع أن يكون 5700 ريال سعودي في كافة الأماكن المتخصصة ويمكن الاستعلام عن المزيد من التفاصيل عن أسعار جوال ايفون 14 من خلال زيارة موقع شركة أبل الرسمية ومعرفة أهم المواصفات أيضًا.

مواصفات عامة في ايفون 14

يمكن الحصول على الجوال بالعديد من الألوان منها ايفون 14 باللون الذهبي أو الفضي وهي الألوان الأكثر مبيعًا للإصدارات السابقة إلى جانب اللون الأزرق والجرافيت وهناك الكثير من المميزات داخل هذه النسخة من بينها حجم الذاكرة العشوائية والذاكرة الداخلية وأيضًا طبقة الحماية على الشاشة وغيرها من المواصفات التي يمكن معرفتها عند زيارة موقع الشركة.