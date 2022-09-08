نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الإلكترونية لإلغاء حجز موعد في إدارة المرور السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية إلغاء حجز موعد رخصة قيادة داخل السعودية, يتسأل عدد ليس بالقليل داخل المملكة السعودية عن كيفية إلغاء حجز موعد للذهاب إلي مقر إدارة المرور السعودية لاستخراج أو تجديد رخصة القيادة, حيث قد يتعرض أي شخص إلي أن يحدث له ظروف طارئة تمنعه من الذهاب إلي الميعاد المحدد لإجراء عملية استخراج أو تجديد رخصة القيادة وذلك بعد أن قام بعملية الحجز عبر منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.

خطوات إلغاء حجز موعد لتجديد أو استخراج رخصة قيادة في السعودية

يمكن أن تقوم بإلغاء حجز موعد قد قمت بحجزه من قبل في إدارة المرور عبر منصة أبشر وذلك لاستخراج رخصة قيادة أو تجديدها أو فعل أي شخص آخر داخل إدارة المرور, وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية.

الدخول علي موقع أبشر الإلكتروني. الضغط علي خدمات الأفراد, وبعدها يتم تسجيل الدخول. الضغط علي خدمة المواعيد. ليظهر لك موقع أبشر الموعد الذي قمت بحجز من قبل في منصة ابشر للذهاب إلي إدارة المرور, وسيظهر لك أيضاً تاريخ ووقت الذهاب. لتقوم بعدها بإلغاء أو تعديل أو تحديث الموعد كما تشاء. ثم يتم الضغط علي تأكيد عملية إلغاء الحجز.

الأوراق المطلوبة لإصدار رخصة قيادة جديدة في السعودية

هناك من وصل إلي السن القانوني داخل المملكة السعودية ويريد أن يعرف ما هي الأوراق والمستندات المطلوبة لإصدار رخصة للقيادة, ليجيب موقع وزارة الداخلية علي ذلك ويوضح الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج رخصة القيادة.