نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سلفة اسرع منصة تمويلية داخل المملكة احصل عليها في ربع ساعة اعرف الخطوات والشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة سلفة الالكترونية تعتبر أكثر المنصات التمويلية السعودية سهولة للمواطنين واشهرها . والتى دائما توفر للمواطنين السعوديين داخل المملكة العربية السعودية تمويل شخصى للأشخاص وذلك بدون تحويل الراتب ولا كفيل. منصة سلفة دائما تسعى الى تقديم المساعدة لمواطني المملكة الكرام . وذلك من اجل تحقيق الاستقلال وتحسين الظروف المعيشية التى ساءت أثناء انتشار فيروس كورونا اللعين. كذلك منصة سلفة تقدم أيضا لعملائها الكرام خدمة العملاء لتساعد المواطنين السعوديين . وكذلك تعطي الكثير من النصائح للحصول على أسرع تمويل . والذي يصل الى 5000 ريال سعودى يستطيعون من خلالة سد جميع الديون الخاصة بهم. من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام أهم مميزات منصة سلفة الالكترونية . وشروط منصة سلفة للحصول على التمويل الشخصي .

أهم مميزات منصة سلفة الالكترونية

منصة سلفة الالكترونية بها العديد من المميزات وبالتالى جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يلجأون إليها للحصول على التمويل . وذلك لأن أهم مميزاتها سرعتها في التمويل الذي يكون فى خلال ربع ساعة فقط . ومن أهم هذه المميزات فهي كالاتى:

اولا: جميع تمويلات منصة سلفة الالكترونية تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها .

ثانيا: منصة سلفة الالكترونية تقدم لعملائها الكرام فترة سداد بالطريقة التى تناسبك بحيث تصل هذه المدة الى 60 شهرا.

ثالثا: وفرت منصة سلفة لمواطنيها الكرام هامش ربح تنافسي.

أهم شروط منصة سلفة الالكترونية

اولا: لكى يحصل المتقدم على تمويل سريع و فورى يحب أن يكون حاصل على الجنسية السعودية . وأيضا يكون مقيم على أراضي المملكة العربية السعودية.

ثانيا: كما أنه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما.

ثالثا: يجب على العميل المتقدم لمنصة سلفة الالكترونية أن لا يقل دخله عن 5 آلاف ريال سعودى.

رابعا: يشترط أن يكون العميل عمل فى احدى القطاعات الحكومية لمدة 3 شهور وفى القطاعات الخاصة لمدة 6 شهور.

كيفية التسجيل عبر منصة سلفة الالكترونية

وضعت منصة سلفة بعض الخطوات التي يجب علي كل متقدم اتباعها . وللعلم ليست بالخطوات الصعبة بل هي خطوات سهلة وبسيطة . وعبر موقعنا موقع ثقفني سوف نعرضها اليكم بطريقة سلسة حتي يتمكن كافة المواطنين داخل المملكة العربية السعودية . وكذلك لمن اراد التسجيل والحصل علي قرض سلفة الشخصي الحصول علي التمويل .