نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في برنامج سند وطريقة التقديم الإلكتروني في سند snad في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التسجيل في برنامَج سند وطريقة التقديم الإلكتروني في سند snad، من استعلامات المواطنين اليومية بالمملكة العربية السُّعُودية هي الاستعلام عن طريقة التسجيل في المساعدات التي يتم تقديمها عن طريق ولي عهد المملكة محمد بن سلمان، الذي يتبني تنفيذ برنامَج اجتماعي وهو برنامَج سند الذي من خلاله يساعد به المواطنين والشباب المقبلين علي الزواج، حيث يتم صرف منحة زواج في صورة مبالغ مالية مميزة يتم صرفها للمواطنين الذين تتوافر بهم شروط البرنامَج الذي يجب أن تسري علي الشخص الذي يقوم بالتسجيل، فيعتبر برنامَج سند من حِقْبَة كبيرة من البرامج الاجتماعية التي من خلاله تقف الدولة بجوار مواطنيها، وسوف نبرز لكم شروط التسجيل في برنامَج سند وطريقة التقديم الإلكتروني في سند snad.

برنامَج سند ومساعدات البرنامَج

أطلق ولي عهد المملكة محمد بن سلمان برنامَج سند كأحد البرامج التي تختص بتقديم مساعدات مالية لبعض من المواطنين الذين يعانون من مشكلات مالية ومشاكل اجتماعية، علي أن يتم منح هذه المساعدات لعدد من الفئات التي يتم اختيارها من جانب البرنامج ومن هذه الفئات (الأسر قليلة الدخل والأسر المتعففة، المواطنين المتراكم عليهم ديون مالية، المواطنين الذين يرغبون في الزواج وليس لديهم مقدرة مالية، النساء الأرامل والمطلقات الأكثر احتياجاً، الأيتام المحتاجين، متطلبي الرعاية النسائية، متطلبي الرعاية الصحية) وغيرهم من المواطنين المحتاجين.

كم مبلغ المساعدة من برنامَج سند؟

برنامَج سند يتولى صرف قيمة المساعدة التي تم تخصيصها للزواج للأفراد الذين تتوافر بهم شروط الصرف فقط، ولا يتم النظر في أي طلبات تخالف الشروط السابقة، وتنص لائحة البرنامَج التنفيذية علي صرف مبلغ مالي يقدر ب20 ألف ريال سعودي كدعم يحصل عليه المستفيد دون تحصيل أي رسوم إضافية للصرف.

التزامات يجب توافرها للتسجيل في برنامَج سند

يضع برنامَج المساعدة سند بعضاً من الشروط العامة التي يجب توافرها خلال تسجيل أي شخص في البرنامَج حتي تتم الموافقة وصرف قيمة المساعدة، ومن شروط التسجيل:

لابدَّ أن يكون كل من الزوج والزوجة سعوديين الجنسية من حيث الأصل.

يجب عمر الزوج أن يكون ما بين (21 إلى 40) عام وعمر الزوجة بين (18 إلى 40) عام.

أن يكون ذلك الزواج هو الأول للرجل.

يشترط حصول الزوج على شهادة الثانوية العامة علي الأقل.

عدم مرور مدّة تزيد عن سنة فيما يخص عقد الزواج من تاريخ التقديم في سند.

ألا يتعدى الدخل الشهري عن قيمة مالية وهي 4000 ريال.

ألا يزيد قيمة المهر النقدي الخاص بالزوجة عن 50 ألف ريال.

ضرورة إتمام دورة الوعي المالي بنسبة 60%.

إعطاء أولوية لكل من أبناء الشهداء وممن هم من الأيتام وذوي الهمم من الأفراد أصحاب الاحتياجات الخاصة.

التسجيل الإلكتروني السريع في برنامَج سند

يتوفر التسجيل إلكترونياً في سند لجميع المستفيدين من البرنامَج في حالة توافر الشروط السابقة علي الجميع، علي أن يُسمح بالتسجيل من طريق إتمام الخطوات التالية: