منصة مدرستي حساب ولي الأمر تسجيل دخول madrasati

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي حساب ولي الأمر، حيث يدخل يومياً بشكل إلكتروني العديد من الآباء والأمهات في المملكة العربية السعودية من الحساب الخاص بهم في منصة مدرستي، حيث توفر منصة مدرستي لولي الأمر رابط تسجيل الدخول للمنصة التعليمية السعودية، التي تساعد بدورها جميع أولياء الأمور من إجراء متابعة دورية ومستمرة للعملية التعليمية الخاصة بالأبناء، وتساعدهم على الاطلاع المستمر بأهم المستجدات الدراسية الخاصة بأبنائهم الدراسية، وحتي يستطيع أي ولي أمر الاستفادة من جميع خدمات منصة مدرستي، فيجب إليهم تسجيل حساب جديد في المنصة، لذا سوف نساعد جميع الآباء من توفير رابط التسجيل في منصة مدرستي حساب ولي الأمر.

منصة مدرستي حساب ولي الأمر

مجموعة كبيرة من أهم الخدمات التي توفرها المنصة التعليمية (مدرستي الافتراضية) بحساب ولي الأمر للآباء في المملكة، ومن أبرز هذه الخدمات ما يلي:

تُتيح مدرستي إنشاء حساب خاص في المنصة لجميع الآباء والأمهات.

يمكن الاطلاع على جميع البيانات الدراسية الخاصة بالأبناء.

الاستعلام عن جميع على الاستبيانات المتعلقة بالدراسة.

يمكن متابعة مدرسة الطالب أو الطالبة عبر نظام إدارة التعلم.

يتوفر أن تتم متابعة المجتمع المدرسي.

توفر منصة مدرستي خدمة نظم وقتك وكن مطلعًا لجميع الأفراد المسجلين بالمنصة.

التعرف علي المقررات الإلكترونية الواجبة علي كل طالب.

الاستعلام المستمر والدوري لجميع الدروس الافتراضية.

توفير خدمات لكل ما يخص خدمة الأنشطة والمهام التعليمية.

يمكن التواصل مع منسوبي المدرسة.

سهولة التعرف علي كل ما يخص الطالب من التقارير والإحصائيات الخاصة بالدارسة التعليمية.

إنشاء حساب بمنصة مدرستي madrasati

يوجد عدد من الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها من أجل قيام ولي الأمر بالتسجيل في منصة مدرستي الافتراضية، وفيما يلي هذه الخطوات: