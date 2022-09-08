حساب المواطن الدفعة 58 موعد صرف دعم حساب المواطن سبتمبر 2022 ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 58، موعد صرف دعم حساب المواطن دورة شهر سبتمبر 2022، كلمات بحثية يتم تداولها خلال الساعات الأخيرة، للتعرف على موعد صرف الدعم الدفعة الجديدة، نظراً للأهمية الكبيرة التي يحتلها برنامج الدعم لدي العديد من الآسر السعودية، فهو أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها المملكة لرفع العبء عن كاهل الآسر الفقيرة، وتحسين مستوي معيشتها وتلبية أهم طلباتها المعيشية بما يسمح لهم بالعيش في ظل الظروف الصعبة الاقتصادية، التي ترتبت على الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار عالمياً ومحلياً، وخلال الأشهر الأخيرة كان لقرار جلالة الملك سلمان بضخ دعم جديد لبرنامج حساب المواطن، مع فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن، أثر كبير لدي السعوديين في معرفة مدي حرص القيادة على رفع المعاناة عن المحتاجين، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوضح لكم أهم التفاصيل والرد على التساؤلات التي تهم المستفيدين خلال السطور التالية فتابعونا.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 ؟

من المتعارف عليه اعتماد يوم العاشر من كل شهر ميلادي موعداً لصرف الدعم لبرنامج حساب المواطن، ويتساءل المستفيدين عن موعد صرف دورة شهر سبتمبر 2022، وقد أعلن البرنامج عن أن موعد الصرف سيكون يوم الأحد الموافق 11/9/2022، نظراً لتوافق يوم العاشر مع عطلة أسبوعية وهي عطلة يوم السبت، هذا وقد تم إصدار نتائج الأهلية في وقت سابق ليتعرف المستفيدين عليها إلكترونياً.

رابط الاستعلام عن نتائج الأهلية

الدخول على الموقع الإلكتروني “ca.gov.sa“.

تحديد نتائج الأهلية.

الضغط على عرض.

ماهي المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في السكن

يتم إثبات الاستقلالية في السكن بإحدى هذه المستندات التالية بشرط أن يكون المستند باسم المستفيد.

مستقل السكن إرفاق عقد الإجار الإلكتروني موحد باسم المستفيد “دون الحاجة لإرفاق مستند”.

إرفاق مشهد إثبات سكن حكومي خاص أو جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية.

طرق التواصل

تحديث البيانات في برنامج دعم حساب المواطن

اشترط برنامج دعم حساب المواطن استمرار حصول المستفيدين على الدعم، القيام بتحديث البيانات وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك.

حيث أكد البرنامج على أنه في حالة وجود اختلاف أو تلاعب بالبيانات سيتم إيقاف الدعم لحين تصحيح البيانات للمستحقين.