نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الاقامة الجديد في السعودية وأنواعها 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدرت الحكومة السعودية في الفترة الأخيرة نظام الاقامة الجديد في السعودية وهو نظام يتشابه إلى حد كبير مع نظام الإقامة المتبع في الولايات المتحدة الأمريكية وقد نال إعجاب الكثير من المقيمين بالمملكة، نتعرف من خلال السطور التالية على كيفية التسجيل على النظام وأهم الشروط الخاصة به.

نظام الاقامة الجديد في السعودية

أصدرت الحكومة بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة تحديث لنظام الإقامة على أرضها إلى ما يسمى بالإقامة المميزة وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء السعودي في الرابع عشر من شهر مايو عام 2019 وهو قرار يتناسب بشكل كبير مع رؤية المملكة 2030.

من الجدير بالذكر أن نظام الإقامة الجديد يسمح للمقيمين بالإقامة مدى الحياة بالإضافة إلى إمكانية امتلاك العقارات بدون دفع رسوم سنوية فقط يتعين على الفرد دفع الرسوم مرة واحدة عند الشراء، على الرغم من أن تلك الإقامة المميزة الجديدة تمنح المقيمين الكثير من المميزات إلا أنها لا تُعد بمثابة جنسية سعودية فهناك بعض الخدمات لا يمكنه الحصول عليها كمواطن سعودي.

كيفية التقديم على الاقامة المميزة في السعودية

يمكن التقديم على الاقامة الجديدة المميزة في المملكة العربية السعودية وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المطلوبة بشأن إصدار الإقامة الجديدة المميزة ومن ثم اتباع الخطوات التالية :

التوجه إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لـ ” الإقامة المميزة “.

تعبئة النموذج الإلكتروني على الموقع ومن ثم النقر على أيقونة ” سجل الآن “.

النقر على أيقونة ” موافق ” الموجودة في أعلى الصفحة الرسمية.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة في حقولها الصحيحة والتي تتضمن رقم الهوية ” الإقامة ” بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالحساب المصرفي.

النقر على أيقونة ” تسجيل ” ومن ثم تظهر على الشاشة رسالة بتمام نجاح العملية.

يتم مراجعة الطلب من قبل الجهات المختصة ومن ثم يتم إرسال رسالة للمتقدم سواء بقبول الطلب أو الرفض.

في حالة تم قبول الطلب يتعين على المتقدم تسديد الرسوم المطلوبة خلال 30 يوم على الأكثر مع ضرورة تقديم ” وثيقة الفحص الطبي ” ومن ثم يتم إصدار وثيقة الإقامة المميزة بشكل فوري.

والجدير بالذكر أن الاقامة المميزة أكثر من نوع وهي الإقامة غير محددة المدة ويتم دفعها مرة واحدة بسعر 800 ألف ريال سعودي، الإقامة محددة المدة وتكون لمدة عام واحد بسعر 100 ألف ريال سعودي.