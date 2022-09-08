school.madrasati.sa تسجيل الدخول منصة مدرستي 1444 كيفية التسجيل منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي بالخطوات تحضير الدروس منصة مدرستي 1444 لقد أعلنت منصة مدرستي عن كيفية إعداد الدروس الالكترونى لجميع المعلمين في المملكة العربية السعودية وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444 وذلك لمتابعة الدروس وتذكر الدروس الالكترونية فان الوزارة قد اصدرت بيان الرسم عن طريقه اعداد الدروس بشكل إلكتروني من خلال المنصف لتكون بديل من الاعداد الورقي وذلك في إطار خطة التطوير الرقمي الذي تسعى إليه المملكة وتحضير الدروس وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.

منصة مدرستي 1444

منصة مدرستي هي أحد المنصات الإلكترونية المهمة التي اصدرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب والمعلمين واولياء الامور ايضا لكي ترفع من كفاءة التعليم فهي توفر التفاعل ما بين الطلاب وبعضهم البعض ومن المعلمين ايضا بالإضافة الى متابعة مستويات الطلاب بالنسبة لولي الأمر ويمكنهم المشاركة في منتديات والمناقشة وعدد تقرير الإنجاز وتوزيع المتطلبات والدرجات في العمل والامتحانات مقدمه عدد من الخدمات المهمة بالنسبة للطلاب وظهور النتائج وغيرها من الخدمات المتعددة.

التسجيل في منصة مدرستي 1444

أوضحت منصة مدرستي طريقة التسجيل الدخول الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي

الضغط على تسجيل الدخول

ثم الضغط على طالب او معلم او ولي امر

ادخال جميع البيانات المطلوبة

رفع جميع الأوراق والمستندات في المكان الخاص بها

التأكد من المعلومات والبيانات التي تم إدخالها

ثم الضغط على التسجيل وسوف تصل الرساله بنجاح العملية وفتح حساب منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات المتعددة

كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية

أعلنت منصة مدرستي امكانية اعداد الدروس الالكترونى لجميع المعلمين وتسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية

يجب تسجيل الدخول من خلال حسابك على منصة مدرستي

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب

ثم الضغط على العودة للدراسة من القائمة

تحديد جدول الدورة وحدد الفصل

ويتم الضغط على إعداد الدرس الآن

يتم تحديد نوع الدرس ثم الضغط على التالي

كتابة جميع المعلومات عن الدرس

وبهذه الخطوات تساعدك تستطيع تحضير الدروس من خلال مناصب مدرستي الكترونيا والتي تساعدك في إضافة وسائل تعليمية متطورة تساعدك في شرح الدرس وتوضيحه.