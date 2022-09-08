school.madrasati.sa تسجيل الدخول منصة مدرستي 1444 كيفية التسجيل منصة مدرستي

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عمر شويل - جدة منصة مدرستي بالخطوات تحضير الدروس منصة مدرستي 1444 لقد أعلنت منصة مدرستي عن كيفية إعداد الدروس الالكترونى لجميع المعلمين في المملكة العربية السعودية وذلك تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد 1444 وذلك لمتابعة الدروس وتذكر الدروس الالكترونية فان الوزارة قد اصدرت بيان الرسم عن طريقه اعداد الدروس بشكل إلكتروني من خلال المنصف لتكون بديل من الاعداد الورقي وذلك في إطار خطة التطوير الرقمي الذي تسعى إليه المملكة وتحضير الدروس وسنقدم لكم الطريقة من خلال موقع ثقفني.
منصة مدرستي 1444
منصة مدرستي هي أحد المنصات الإلكترونية المهمة التي اصدرتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب والمعلمين واولياء الامور ايضا لكي ترفع من كفاءة التعليم فهي توفر التفاعل ما بين الطلاب وبعضهم البعض ومن المعلمين ايضا بالإضافة الى متابعة مستويات الطلاب بالنسبة لولي الأمر ويمكنهم المشاركة في منتديات والمناقشة وعدد تقرير الإنجاز وتوزيع المتطلبات والدرجات في العمل والامتحانات مقدمه عدد من الخدمات المهمة بالنسبة للطلاب وظهور النتائج وغيرها من الخدمات المتعددة.
التسجيل في منصة مدرستي 1444
أوضحت منصة مدرستي طريقة التسجيل الدخول الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية
- الضغط على الرابط الرسمي لمنصة مدرستي
- الضغط على تسجيل الدخول
- ثم الضغط على طالب او معلم او ولي امر
- ادخال جميع البيانات المطلوبة
- رفع جميع الأوراق والمستندات في المكان الخاص بها
- التأكد من المعلومات والبيانات التي تم إدخالها
- ثم الضغط على التسجيل وسوف تصل الرساله بنجاح العملية وفتح حساب منصة مدرستي للاستفادة من الخدمات المتعددة
كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية
أعلنت منصة مدرستي امكانية اعداد الدروس الالكترونى لجميع المعلمين وتسجيل الدخول من خلال الخطوات التالية
- يجب تسجيل الدخول من خلال حسابك على منصة مدرستي
- إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالحساب
- ثم الضغط على العودة للدراسة من القائمة
- تحديد جدول الدورة وحدد الفصل
- ويتم الضغط على إعداد الدرس الآن
- يتم تحديد نوع الدرس ثم الضغط على التالي
- كتابة جميع المعلومات عن الدرس
وبهذه الخطوات تساعدك تستطيع تحضير الدروس من خلال مناصب مدرستي الكترونيا والتي تساعدك في إضافة وسائل تعليمية متطورة تساعدك في شرح الدرس وتوضيحه.
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