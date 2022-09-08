نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى نزول حساب المواطن بالتاريخ الهجري 1444 وشروط استحقاق الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل الكثير من مستحقي الدعم في المملكة العربية السعودية عن موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الهجري 1444 والذي من المقرر له الصدور خلال الفترة المقبلة، حيث تبذل وزارة الموارد البشرية مجهودات واضحة وقوية لكي تقوم بدعم المواطن وتقليل العبء عليه والذي سببه آثار الإصلاح الاقتصادي والأزمة الاقتصادية العالمية، ولذلك ازداد بحث الكثير حول موعد صرف حساب المواطن وهذا الذي سوف نقوم بتوضيحه إضافة إلى التوضيح ما وضعته الوزارة من شروط الحصول على الدعم والتسجيل فيه وذلك حرصا منها على توفير الدعم لمستحقيه فقط دون غيرهم من المواطنين.

موعد نزول حساب المواطن بالتاريخ الهجري

يتساءل الكثير حول إيداع الرواتب أو كم يوم باقي على نزولها وقامت وزارة الموارد البشرية والتنمية استنادًا إلى توجيهات القيادة السياسية في المملكة السعودية على توفير الدعم بجميع أشكاله للأفراد والأسر الأكثر أحتياجًا وحيث أعلنت موعد مثبت لصرف حساب المواطن وهو يوافق أول يوم من كل شهر ميلادي في حالة لم يصادف كون هذا اليوم إجازة رسمية في السعودية وفي هذه الحالة سوف يتم تقديم الموعد أو تأخيره يوم وميعاد صرف حساب المواطن هذا الشهر هو الموافق 11 سبتمبر 2022 الميلادي والذي يوافق 15 صفر 1444 هجري.

كيفية التحقق من الدعم الجديد في حساب المواطن

وقبل أيام من صرف المبالغ الخاصة بالمواطنين يمكن معرفة ما إذا كنت من المستحقين أم لا من خلال الدخول على الموقع الخاص بحساب المواطن وتقوم بتسجيل الدخول من خلال رقم الهوية وكلمة المرور، وبعد ذلك سوف تظهر أمامك نتائج الأهلية والاستحقاق وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للبرنامج أو التطبيق على الهاتف المحمول، حيث تسعى المملكة في التسهيل على المواطنين في الاستعلام عن الدعم ويتم ذلك عبر إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى موقع حساب المواطن

النقر على تسجيل الدخول.

قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق أو قم بالنقر على تسجيل الدخول خلال النفاذ الوطني.

الذهاب للدفعات.

سوف تجد أن آخر دفعة شهر سبتمبر لعام 2022 هي رقم 58 وبجانبها حالة الأهلية، ويقابله تحديد راتب هذا الشهر الذي سوف تحصل عليه في تاريخ 10 سبتمبر.

شروط استحقاق حساب المواطن الجديد 1444

قامت إدارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة السعودية بتحديد شروط متعددة يجب أن تتوافر في من يستحق الدعم، الهدف من وضع هذه الشروط هو وصول الدعم لمن يستحقه وهي: