نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات نقل ملكية السيارة 1444 من خلال منصة ابشر وما الأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم الحكومة السعودية للمواطنين والمقيمين السعوديين خدمة نقل ملكية السيارات إلكترونياً في المملكة العربية السعودية عبر خطوات عبر أبشر ، في خطوة لتسهيل المعاملات وإعفاء المراجعين من مراجعة الإدارة العامة للمرور. من خلال هذه الخدمة الإلكترونية يمكن بيع السيارة من خلال أبشر حيث تتم العملية ويتم إرسال سعر السيارة إلى حساب بنكي خاص مع البائع بالإضافة إلى تأمين درجة عالية من الأمان لمنع حدوث أي مشاكل حسب إلى مجموعة من الخطوات والمستندات التي يجب عليه تأمينها.

طريقة نقل ملكية السيارة

يمكن لجميع الراغبين في نقل ملكية السيارة إلكترونياً باستخدام خطوات أبشر إتمام الإجراءات التالية:

قم بالدخول البائع إلى منصة أبشر، ثم عليك اختيار تبويب الأفراد.

إدخال اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول ثم حدد علامة التبويب خدمات السيارة.

انقر فوق الخدمات ثم اختر عرض سيارة للبيع.

حدد السيارة المطلوبة، بعد ذلك أدخل سعر السيارة.

تأكيد السعر.

أدخل رقم هوية المشتري.

ضبط التقويم الهجري / الميلادي.

تحديد تاريخ الميلاد وأيضاً تحديد بنك البائع.

أدخل رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) الخاص بك (رقم الحساب المصرفي)

اكتب التفاصيل المتعلقة بالعنوان، ثم انقر فوق متابعة.

الموافقة على الإقرار، ثم انقر فوق تأكيد.

العودة إلى خدمة بيع المركبة (بعد قبول المشتري)

اختيار استكمال الرهن ونقل الملكية.

تحديد المركبة المراد نقلها

وافق على الشروط، ثم انقر لتقديم السيارة.

اكتب رمز التحقق المرئي.

وأخيراً انقر فوق طلب رفع.

كيفية قبول نقل ملكية السيارة للمشتري بخطوات أبشر

يجب على المشتري تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي في أبشر ثم قبول طلب نقل ملكية المركبة باتباع الخطوات التالية:

توجيه المشتري لمنصة أبشر الإلكترونية، وأدخل اسم المستخدم. اكتب كلمة المرور، ثم انقر فوق علامة التبويب تسجيل الدخول. حدد علامة التبويب خدمات السيارة، ثم انقر فوق الخدمات. الضغط علي خدمة بيع المركبات، واختر السيارة المطلوبة. بعد ذلك تحديد بنك المشتري. أدخل رقم الحساب المصرفي (IBAN). اكتب العنوان بالتفصيل. قم بالموافقة على الشروط، ثم الضغط علي تأكيد.

شروط نقل الملكية

من الضروري جدًا استيفاء شروط نقل ملكية السيارة عن طريق أبشر وهي:

دفع رسوم خدمة نقل ملكية المركبة.

توفير رخصة مركبة سارية.

لابد من التحقق من حركة المرور.

الاتفاق على سعر السيارة قبل الشراء.

دفع جميع المخالفات المرورية بحق المشتري والسيارة.

سداد ثمن السيارة وتسليم البائع للسيارة.

يجب أن يكون لدى كلا الطرفين حساب على منصة ابشر.

أن لا يزيد سعر السيارة عن 200 ألف ريال ولا يقل عن 5000 ريال.

أن لا تكون المركبة مفقودة أو مطلوبة أو مسروقة أو محجوزة.

الحصول على تأمين ساري المفعول.

اجراء فحص تقني شامل.

أن تكون المركبة من فئة خاصة سواء للمواطن السعودي أو المقيم.

المستندات المطلوبة

من الضروري تقديم بعض المستندات والمستندات المهمة المتعلقة بنقل ملكية السيارة عن طريق أبشر، وهي:

وثيقة بنكية تحتوي على رقم الحساب المصرفي ، أو ما يعرف بـ IBAN.

البيانات الشخصية للبائع والمشتري.

رسوم نقل ملكية السيارة في السعودية 2022

عند القيام بعملية نقل ملكية السيارة في السعودية ، تقوم الحكومة السعودية بتحصيل رسوم قدرها 150 ريال سعودي لخدمة نقل المركبات ، بالإضافة إلى قيام المشتري بدفع رسوم قدرها 230 ريال سعودي من أجل مواصلة عملية البيع.