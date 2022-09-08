نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل إمكان الراجحي الميسر حتى 50 ألف ريال شروطه ورابط التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يحتاج البعض لقرض وتمويل سريع لاقامة او استكمال مشروع ما ويحتاج الى سيولة عاجلة وهنا نجد ان مصرف الراجحي يوفر تمويل ميسر يصل الى 50 الف ريال بشروط سهلة وميسرة للغاية وبموافقة عاجلة وبدون كفيل او شروط تعجيزية وسوف نعرض تلك الشروط بالمقال ونوضح كذلك طرق التقديم على التمويل من خلال التطبيق او من خلال موقع الراجحي الالكتروني، ويقدم بنك الراجحي لعملائه الكثير والكثير من التسهيلات وتمويل وقروض، كما أنه يوفر تمويل “إمكان ” وهو واحد من أشهر أنظمة التمويل المعروفة بالمملكة، وهذا التمويل هو تعامل مشترك بين بنك الراجحي وبين شركة إمكان الهدف منه مساعدة المواطنين بالمملكة في الحصول على تمويل يبدأ من 2000 ريال حتى 50,000 ريال.

شروط حصولك على تمويل إمكان الراجحي الميسر:

أوضح بنك الراجحي أنه يمكن لعملاء التقديم على تمويل إمكان الراجحي بمجرد توافر شروط الاستحقاق لدى المستفيدين، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا الشروط التي يجب توافرها للحصول على التمويل وهي:

أن يكون الشخص المتقدم ذو جنسية سعودية لا غير

يبدأ عمر الشخص المتقدم من 25 عام حتى 60 عام بحد أقصى ولا يتجاوز ذلك.

من أهم الشروط أن يكون المتقدم من أحد الفئات المستحقة وتتمثل في (القطاع الخاص وشبه الحكومي والمتقاعدين).

دخل الشخص المتقدم لا يتخطى الحد الأدنى المقرر له للتمكن من الحصول على قرض إمكان الراجحي الميسر يكون 50 ألف ريال سعودي بحد أقصى.

وقد تم تحديد نسبة حوال 44.4% لتكلفة المبدئية للتمويل

مدة الشخص المستفيد بحد أدنى لا تقل عن 180 يوم في القطاع الخاص.

وكما يشترط ان يكون الحد الأدنى للتمويل ينبغي ألا يقل عن 3 شهور، أما الحد الأقصى للتمويل هو 24 شهرًا.

ويشترط أن يمتلك المتقدم حساب جارٍ خاص به لدى مصرف الراجحي وكذلك سجل ائتماني.

كيفية التسجيل في تمويل إمكان الراجحي الميسر:

كيفية التسجيل في تمويل إمكان الراجحي الميسر

اولا: من خلال التطبيق:

حيث يمكن تحميل تطبيق إمكان للتمويل من خلال رابط الاندرويد لهواتف الاندرويد.

وكذلك من خلال تحميله عن طريق رابط الايفون لهواتف الايفون.

ثم بعد تحميل التطبيق قم بتسجيل الدخول وفتح حساب جديد.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات وتتمثل هذه المستندات والبيانات في (بطاقة الهوية الوطنية – تعريف بالراتب، شهادة تأمين للقطاعات الخاصة، كشف حساب لآخر ثلاثة شهور وذلك لغير عملاء الراجحي) .

انتظر سوف يتم مراجعة الأوراق والبيانات وفي حالة القبول سيتم ارسال رسالة إليك بالموافقة.

وكذلك يجب تحديد مبلغ التمويل المطلوب والفترة المناسبة لك لسدادها.

يقوم بعد ذلك الشخص المستفيد بتحديد طريقة السداد بعدها يمكنك التوقيع على العقد الإلكتروني ثم أدخل رقم حسابك الخاص في بنك الراجحي.

2- ثانيا: التسجيل من خلال الموقع الالكتروني: