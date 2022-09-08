نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول منصة مدرستي مايكروسوفت schools.madrasati.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد منصة مدرستي أحد أهم المنصات التعليمية التي أطلقتها وزارة التعليم السُّعُودية لتسهيل العملية التعليمية واستمرارها وكذلك تطوير التعليم، حيث أنها تضم الطلاب والمعلمين وتُعد حلقة وصل بينهم، حيث أنها تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل حل الواجبات وحضور الدرس وغيرها من الخدمات التي تساعد الطلاب والطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، لذلك يسعى الطلاب إلى تسجيل دخول منصة مدرستي والاستفادة من خدماتها، وفيما يلي نوضح لكم بعض النِقاط الهامة عن منصة مدرستي.

تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت 1444

يمكن تسجيل دخول منصة مدرستي بكل سهولة للطلاب عن طريق حساب مايكروسوفت الخاص بهم، وذلك بواسطة الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. النقر على الدخول بحساب مايكروسوفت. تدوين البريد الإلكتروني وكلمة المرور. ثم النقر على تسجيل دخول.

تسجيل دخول الاختبارات المدرسية منصة مدرستي

يمكن للطلاب الدخول إلى الاختبارات المركزية في منصة مدرستي عن طريق اتباع الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. الدخول عن طريق حساب مايكروسوفت. كتابة البيانات المطلوبة الاسم وكلمة المرور. النقر على الاختبارات ثم تحديد الاختبارات المركزية. ثم الانتقال إلى حساب مايكروسوفت والنقر على أداء الاختبارات. الموافقة على الشروط والأحكام ثم البَدْء في الاختبار.

طريقة التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي

يمكن التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي عن طريق الآتي:

الرابط الرسمي لمنصة مدرستي madarasti.sa.

وممكن التواصل عبر منصة العودة إلى المدارس backtoschool.sa.

أو الاتصال برقم الدعم الفني 920033988.

كما يمكن التواصل مع إدارة المدرسة.

طريقة تَسجيل دخول ولي الأمر منصة مدرستي

يمكن لولي الأمر دخول المنصة باستخدام بيانات نظام نور وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي لمنصة مدرستي. الضغط على دخول بحساب ولي الأمر. تدوين بيانات نظام نور، وهي الاسم وكلمة المرور. بالتالي الدخول إلى منصة مدرستي بنظام نور.

خطوات حل الواجبات منصة مدرستي

يمكن للطلاب حل واجباتهم عن طريق المنصة والحصول أيضاً على تقيم المعلم وذلك بإتباع الآتي:

تسجيل دخول منصة مدرستي بالاسم وكلمة المرور. الدخول إلى الوجبات من القائمة. اختيار المادة ولدخول إلى الواجبات الخاصة بها. ثم الإجابة على كافة الأسئلة والنقر على حفظ. يمكن أيضاً تثبيت مِلَفّ الأسئلة على الجهاز وحلها ثم رفعها مرة أخرى على المنصة.

خطوات تسجيل جديد في منصة مدرستي

يتم إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي عن طريق الآتي:

الدخول إلى الرابط الرسمي لمنصة مدرستي. الضغط على تسجيل حساب جديد. كتابة البيانات الأساسية المطلوبة في موضعها وهي رَقَم الهوية ورقم الجوال والإقامة. ثم الضغط على زر تحقق. سيتم إرسال سالة إلى جوالك تحتوي على كود التفعيل يتم تدوينه في موضعه. الضغط على تحقق، وعلى هذا سيتم لدخول إلى خطوة تأكيد الحساب.

وفي نهاية هذا المقال نكون وضحنا لكم خطوات دخول منصة مدرستي بحساب مايكروسوفت وأيضاً كيفية الدخول بحساب ولي الأمر، وكذلك وضحنا لكم كيفية التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي.