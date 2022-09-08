نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شاغرة في وزارة الدفاع السعودية وأهم شروط التسجيل بها 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الدفاع في المملكة العربية السعودية ،بالإعلان عن توافر عدة وظائف شاغرة لديها ،للجنسيين الرجال ،والنساء بالمملكة العربية السعودية ،و بلغ عدد هذه الوظائف إلي 3569 وظيفة ،وذلك في تخصصات عديدة ،وهذه الوظائف تتوافر في مختلف جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ،حيث يتوافر فرص عمل في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالعاصمة الرياض ،ومستشفيات القوات المسلحة في وظائف إدارية ،والخدمات الطبية المساندة ،وإدارة المستشفيات ، ومن خلال مقالتنا سوف نوضح خطوات ،وشروط التقديم علي هذه الوظائف.

الوظائف المتاحة في وزارة الدفاع بالسعودية 1444

قامت وزارة الدفاع السعودية ،بفتح باب التسجيل ،والقبول في عدة وظائف شاغرة في مختلف المجالات ،والتخصصات ،كما ان أخر موعد للتقديم يوم 30 من سبتمبر 2022 ،ويتم التسجيل إلكترونيا ،عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الدفاع السعودية ،وذلك بعد إستيفاء الشروط المطلوبة للتقديم علي هذه الوظائف ،وهذه الوظائف تتمثل في:

تخصصات التمريض.

تخصصات طبية.

الصحة العامة.

التعليم الصحي.

صيانة الطائرات.

مطلوب طيارين متخصصين في إدارة المستشفيات.

الشروط الواجب توافرها للتقديم علي وظائف وزارة الدفاع 1444

يمكن التقديم علي وظائف وزارة الدفاع السعودية ،ولكن لابد من أولا:توافر عدة شروط في الشخص المتقدم ،وهذه الشروط تتمثل في:

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

لابد أن يكون المتقدم مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية،ويستثني من هذا الشرط من نشأ مع والديه خارج المملكة العرببة السعودية بسبب خدمة المملكة.

يشترط ان يكون المتقدم حاصل علي شهادة الثانوية العامة فأعلي.

يلزم أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك ،وحسن السمعة.

ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه في أي قضايا مخلة بالشرف ،أو الأمانة.

وأخيرا: يشترط علي المتقدم إجتياز جميع إختبارات القبول ،والمقابلة الشخصية.

الخطوات المتبعة للتسجيل في وظائف وزارة الدفاع عبر أبشر للتوظيف 1444

يمكن التقديم في وظائف وزارة الدفاع السعودية ،بطريقة إلكترونية ،وذلك عبر موقع أبشر للتوظيف ،وبإتباع عدة خطوات للتقديم ،وهذه الخطوات تتمثل في: