نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات إسقاط المركبات التالفة من أبشر 1444 وهل يمكن إسقاط سيارة بدون لوحات؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل يمكن إسقاط سيارة بدون لوحات من المرور؟ سؤال يطرح لممتلكي المركبات التالفة والمهملة (القديمة) لكي يتم إسقاطها من أبشر وعدم الالتزام بالإجراءات الخاصة بها مثل تجديد الرخصة لها، يأتي هذا في إطار منع الحكومة السعودية بيع السيارات القديمة أو التالفة حسب اللوائح والأنظمة التابعة لقانون المرور، حفاظاً على سلامة الطرق والحد من الحوادث التي قد تأتي بسبب سيارة تالفة غير صالحة للقيادة مما تعود العواقب على السائقين والركاب، ولهذا حظرت المرور من مخالفة مادة بيع السيارات التالفة وفق القانون ووقعت عقوبات على من يخالف، ومن الجانب الآخر خصصت بدائل وحلول مرنة في هذا الشأن منها إسقاط المركبات المهملة من المرور عبر بوابة أبشر الإلكترونية.

طريقة إسقاط سيارة تالفة من أبشر 1444

تسجيل الدخول عبر رابط بوابة أبشر الإلكترونية (أفراد).

حدد ميعاد من خلال خدمة (حجز موعد المرور).

ومن ثم اختر خدمة إسقاط السيارات التالفة.

عليك التأشير على مربع تشليح مركبة.

ثم تحديد المركز المعتمد من قائمة المراكز الموجودة عبر الموقع.

يليها تحديد موقعك أي المنطقة التي تسكن بها.

اضغط على كلمة التالي ثم اختر الوقت والموعد المناسبين لك والتأكيد.

عند زيارة المركز مع اصطحاب المستندات الخاصة بالمركبة.

شروط إسقاط المركبات القديمة من المرور

تسليم المركبة إلى أحد مراكز التشليح لبيعها. تقديم لوحات السيارة إلى المركز ومن ثم تسليمها إلى فرع المرور خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ المبايعة. ألا يكون عليك مخالفات مرورية سابقة إلا وتكن قد تم سداد كافة المخالفات. عدم وجود على مالك السيارة قيد إجراء أو أي تأخيرات أو غرامات لم تسدد بعد. يجب أن تكون رخصة سير السيارة سارية المفعول ما لم يوجد استثناء في ذلك.

هل يمكن إسقاط المركبة بدون لوحات؟

أوضحت المديرية العامة للمرور في هذا الشأن أنه لا يمكن إسقاط مركبة تالفة بدون لوحة إلا ويجب تقديم بلاغ عن فقدان اللوحة في المرور أولاً قبل البدء في إجراءات تسليم السيارة وبيعها من خلال مراكز التشليح المعتمدة، وغير ذلك يعتبر مخالف للقوانين، جدير بالذكر بعد إتمام إسقاط المركبة يمكنك التأكد من إسقاطها عبر أبشر أيضاً من خدماتي ثم خدمة إدارة المركبات يليها استعراض المركبات والتأكد أنها لم تعد مسجلة.