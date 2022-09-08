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عمر شويل - جدة يتعامل معلمو الفصول الدراسية في كافة نواحي العالم مع فصول كثيرة ولا يمتلكون الوقت الكافي للاهتمام بكل طالب على حِده، تعتبر وظائف مساعدة معلمة ذات أهمية كبيرة في الفصل الدراسي، تهتم مساعدة معلمة بدعم المعلمين من خلال مساعدتهم للطلاب و قيامهم بالوظائف التي تستغرق الكثير من الوقت.

واجبات مساعدة معلمة

تختلف مهام مساعدة معلمة من مدرسة إلى أخرى، على الأغلب ما يعاون المساعد الطلاب بصورة فردية أو في مجموعات صغيرة، فهم يهتمون بالحفاظ على نظافة الفصل الدراسي وترتيبه، والحفاظ على وقت المدرسين هو جزء من مهام المساعدة لكي يستطيع المدرسون من التركيز في التدريس، واهم جزء في هذه المهمة هو مساعدة الطلاب في أعمالهم.

وتتضمن الواجبات ما يلي:

جمع الواجبات.

التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

إحضار الطلاب من فصول الدراسة وإليها.

تحضير الدروس.

ترتيب متطلبات الفصل الدراسي.

الاهتمام بمتابعة الطلاب لمعرفة ما إذا كانوا يحتاجون مساعدة.

الإشراف على الطلاب في وقت الفسحة والغداء.

مكان العمل

تعمل مساعدة معلمة في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية العامة، وتعمل أيضاً في المدارس الخاصة، واحيانا تعمل في منشآت تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة بما في ذلك مدارس متحدي الإعاقة والتعليم قبل المدرسي ومراكز رعاية الأطفال وغير ذلك.

رواتب وظيفة مساعدة معلمة

يبلغ راتب مساعدة معلمة في المتوسط من 19,000 دولار إلى 23,640 دولار كل سنة، ويزداد الراتب حتى 30,000 دولار في الأماكن التي تكون تكاليف المعيشة فيها مرتفعة.

فيما يخص الشخص

تكون وظيفة مساعدة معلمة ممتعة لكي إن كنتي تحبي العمل مع الطلاب، وإن كنتي ترغبي أن تكوني مدرسة في المستقبل، وهي وظيفة جيدة لك أيضاً إن كنت تحب العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ستكون مهاراتك اللغوية مهمة في وظيفة مساعدة معلمة إن كنتي تعملي مع طلاب من الوافدين الجدد.

الصفات التي ينبغي أن تتمتع بها مساعدة معلمة