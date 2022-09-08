نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صرف حساب المواطن 1444 لشهر صفر الدفعة 58 واهم الشروط المطلوبة ca.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن 1444 لشهر صفر الدفعة 58 الان نستعرضها ونتابعها مع حضراتكم الان، حيث أشارت تصريحات رسمية داخل برنامج حساب المواطن على اقتراب بدء عمليات صرف مستحقات معاشات برنامج حساب المواطن المقررة عن الدفعة رقم 58، على ان يترقب بفارغ الصبر عدد كبير من سكان المملكة العربية بدء عمليات صرف قيمة تلك المستحقات على شكل سنستعرضه و نتابعه مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الآن

موعد صرف حساب المواطن 1444 لشهر صفر

كشف برنامج حساب المواطن على بدء الاستعدادات تجاه بدء العمل على عمليات صرف الدفعة 58 من برنامج حساب المواطن فى ميعاد تم تاجيله الى يوم 11 سبتمبر بدلاً من المعاد المعتاد يوم 10 سبتمبر وذلك تصادف مع موعد صرف حساب المواطن هذا الشهر عطلة يوم السبت، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية على ان صرف الرواتب يتم تقديمه او تأجيل صرفه يوماً واحداً فى حال تصادف يوم الصرف مع أي عطلة أو مناسبة قومية، على ان يتم التأكيد على ان جميع المستفيدين فى برنامج حساب المواطن يباشرون فى إتمام صرف قيمة تلك المستحقات بداية من يوم الاحد على ان نتابع على غرار هذا الامر من خلال الفقرة التالية من تلك المقال الان اهم الشروط وضوابط صرف قيمة تلك المستحقات

شروط صرف برنامج حساب المواطن

نستعرض ونوافيكم الان شروط وضوابط صرف مستحقات برنامج حساب المواطن فى شروط جاءت على الشكل التالي:-

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات سعودي الجنسية

ان تتطابق بيانات المتقدم على برنامج حساب المواطن مع الجهات ذات العلاقة

ان يتطابق الحد الادني للاجور المطلوب مع المتقدم

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات متقدماً من خلال الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن التابع لوزارة الموارد والتنمية البشرية

ان يكون المتقدم على تلك المعاشات مقيم بشكل دائم على الأراضي السعودية بعدد ايام اكثر من 90 يوم

ان يكون المتقدم من ذوات الدخل المحدودة ومن ضمن الفئات المحددة من قبل ادارة البرنامج كالمطلقات والارامل والايتام والعاطلين عن العمل وغيرها من الفئات

الاستعلام عن حساب المواطن

بامكانكم اجراء الاستعلام عن برنامج حساب المواطن اون لاين، وذلك فور الدخول على موقع برنامج حساب المواطن والبدء فى اجراء الاستعلام عن قيمة تلك المساعدات فور الدخول على موقع حساب المواطن والبدء فى اجراء الاستعلام عن قيمة تلك المساعدات بالاسم الرباعي ورقم الهوية اون لاين على مستوي جميع المدن السعودية