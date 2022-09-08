نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غرامة مالية للقيام باداء العمرة بدون تصريح وشروط الحصول على تصريح العمرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد أعلنت الحكومة السعودية عن فرض عقوبة وغرامة لكل المخالفين الذين قاموا بدخول الحرم المكي بدون تصريح رسمي بذلك من خلال تطبيق توكلنا، وسوف يتم دفع مبلغ مالي بقدر ١٠٠٠٠ ريال سعودي لكل من يؤدي العمرة بدون تصريح و1000 ريال لكل من يقوم بالصلاة في الحرم المكي أيضًا بدون تصريح، ومن خلال متابعتكم لنا سوف نتعرف على التفاصيل في هذا المقال.

غرامة مالية للقيام باداء العمرة بدون تصريح

قام الأمن العام بالتأكيد والتشديد على كل من يقوم بأداء العمرة أو حتى الدخول من أجل الصلاة في الحرم المكي بدون تصريح، وسوف يتم إلزام الشخص بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال.

كما أوضح الأمن العام في المملكة أمه سوف يتم التأكد من التصريح من خلال موقع توكلنا، وذلك بالتأكد من الهوية أو الإقامة أو رقم جواز السفر الخاص بهذا الشخص، والموعد المحدد أيضًا في التصريح.

وكل هذه التشددات كانت تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للوقاية والأمان من فيروس كورونا، ومنع انتشار مرة أخرى في الحرم المكي.

استخراج تصريح العمرة من تطبيق توكلنا

قد أوضحت وزارة الحج والعمرة خطوات الحصول على تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا على أجهزة الهاتف الاندرويد، وذلك بإتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية لابد من تحميل تطبيق توكلنا على الهاتف بكل سهولة.

يتم الدخول بعد ذلك على التطبيق واختيار الخدمات.

يتم اختيار بعد ذلك إصدار التصاريح، وذلك من خدمات الحج والعمرة.

لابد بعد ذلك من القيام بتحديد نوع التصريح المطلوب.

ادخال الاسم الخاص بالشخص أو التابع أو المكفول.

يتم تحديد بعد ذلك التاريخ والموعد المحدد.

اختيار نقطة التجمع المتفق عليها، كما يتم اختيار أيضًا مكان قدوم هذا الشخص.

يتم اختيار الموافقة بعد ذلك على الإقرار.

في النهاية يمكن للشخص استعراض تصريح العمرة.

شروط الحصول على تصريح العمرة

أكدت وزارة العمرة على ضرورة توافر بعض الشروط لإتمام تأكيد الحصول على التصريح من تطبيق توكلنا وهي كالآتي: