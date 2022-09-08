نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات حجز تصريح عمرة من تطبيق اعتمرنا والشروط المطلوبة 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من الأشخاص عن الطريقة التي يمكن من خلالها حجز تصريح عمرة في تطبيق اعتمرنا بعد إعلان وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية تطبيق اعتمرنا تسهيلا على المواطنين حجز التصريح لأداء مناسك العمرة، وتم انطلاق التطبيق من وزارة الصحة منذ عدة أعوام للحفاظ على سلامة المواطنين بعد وجود فيرس كورونا، وتهدف إلى تقديم العديد من الخدمات بشكل إلكتروني وذلك لمنع التزاحم أمام المقرات المختصة، لحجز التصاريح بمختلف أنواعها، بجانب معرفة أعداد المصابين بالفيروس، وفي هذا المقال سننشر لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

خطوات حجز تصريح عمرة من تطبيق اعتمرنا

يجب اتباع عدد من الخطوات ليمكنك حجز تصريح عمرة من خلال تطبيق توكلنا وهي كالتالي:

يجب في البداية أن تقوم بالتوجه لتسجيل الدخول على تطبيق توكلنا.

ثم اختر من بين الخيارات خدمة الحج والعمرة .

بعد ذلك قم بالنقر على إصدار تصريح.

اضغط على كلمة أداء العمرة.

انقر على زر استمرار.

قم بتحديد عدد الأفراد المراد لهم التصريح.

ثم قم بالضغط فوق كلمة استمرار.

ثم قم بتحديد مكان الإقامة

قم بالموافقة على التعهد بعد قراءة جميع الشروط.

اضغط على إصدار التصريح.

طريقة التسجيل في تطبيق اعتمرنا بعد التثبيت

يجب تثبيت تطبيق اعتمرنا.

ثم قم بفتح التطبيق من الهاتف.

انتقل إلى أيقونة أداء العمرة والتي توجد في قائمة الخدمات المثبتة على وجهة التطبيق.

يجب تحديد الأفراد المطلوب إضافتهم في حجز التصريح.

انقر على كلمة الاستمرار.

قم بتحديد الوقت والتاريخ المناسب.

أضف نقطة التجمع.

انقر على كلمة الاستمرار.

ثم قم بالنقر فوق كلمة شراء خدمات النقل المرغوبة لكي يمكنك إصدار التصريح.

شروط حجز تصريح العمرة

هناك مجموعة من الشروط للحصول على التصريح وهي كالتالي: