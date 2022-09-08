نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان مؤسسة التامينات الاجتماعيه وظائف شاغرة للسعوديين 1444 حاملي شهادات البكالوريوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية أمس عن وظائف شاغرة للسعوديين في تخصصات مختلفة، تقدر بأكثر من 10 مجالات وفق الشروط المعلنة وتحت المسميات الوظيفية في التأمينات الاجتماعية ومقر العمل في السعودية، علمًا بأن التقديم سيكون إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التامينات الاجتماعيه وظائف career.gosi.gov.sa، والجدير بالذكر أن آخر موعد للتقديم خلال شهرين من الإعلان أي شهر ربيع الثاني 1444 الموافق نوفمبر 2022. رابط وخطوات التقديم بمؤسسة التامينات الاجتماعيه وظائف 1444 بالإضافة لما سبق ذكره فلراغبي التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية ٢٠٢٢ المنطبقة عليهم الشروط اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: أولًا القيام بالولوج لموقع التأمينات الاجتماعية‎ للتوظيف.

يلي ذلك قم بكتابة اسم المستخدم والبريد الإلكتروني، ومن ثم أنقر على أيقونة التالي.

وفي حال أن يكون ليس لديك حساب لسيرتك الذاتية للتقدم إلى الوظائف، قم بالنقر على أيقونة أنشئ حسابك وقم بتعبئة البيانات المطلوبة وأكمل التسجيل.

كذلك بعد انقر على تسجيل الدخول قم بتعبئة بيانات الاستمارة بشكل دقيق.

أيضًا قم باختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل الحاصل عليه.

في تلك الخطوة وبعد التأكد من كافة البيانات المدونة انقر على أيقونة إرسال الطلب.

في النهاية احتفظ برقم طلبك الظاهر أمامك على الشاشة لاستخدامه أثناء التقديم. شروط وظائف التأمينات الاجتماعية السعودية 2022 في نفس السياق السابق ذكره فيجب على المتقدمين والمتقدمات للوظائف الشاغرة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية توافر الشروط التالية: أولًا أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة سعودي الجنسية. كذلك شرط الحصول على المؤهل العلمي الخاص بالوظيفة المراد التقديم بها. أيضا يجب ألا يكون المتقدم معين بإحدى الوظائف الحكومية بالمملكة. في النهاية يجب اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات والمقابلة الشخصية. ما هي التخصصات المطلوبة في وظائف التأمينات الاجتماعية والمسميات الوظيفية الشاغرة بالمؤسسة في الختام ووفق إعلان وظائف التأمينات الاجتماعية 2022 فإن التخصصات الوظيفية الشاغرة المتاحة بالمؤسسة هي: أولًا في مجال الهندسة في التخصصات : الصناعية، الكيميائية، البيئية.

أيضًا تخصصات شاغرة في مجال المالية والمحاسبة.

كذلك مجال تقنية المعلومات، والأمن السيبراني.

وتخصصات وظيفية شاغرة في مجال نظم المعلومات الإدارية.

كما توجد وظائف متاحة في مجال بحوث العمليات.

أيضًا وظائف شاغرة في مجال إدارة المخاطر.

كذلك وظائف شاغرة في مجال العلوم الأكتوارية.

وفرص عمل شاغرة في مجال الموارد البشرية، وإدارة الأعمال.

أيضًا فرص عمل شاغرة في مجال التسويق و الإعلام.

في النهاية وظائف شاغرة في مجال إدارة المشاريع، وإدارة العمليات ، وإدارة الجودة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعلان مؤسسة التامينات الاجتماعيه وظائف شاغرة للسعوديين 1444 حاملي شهادات البكالوريوس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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