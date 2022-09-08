تمويل نقاط البيع من الراجحي شروط ومزايا تمويل يصل إلى 3 مليون ريال

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عمر شويل - جدة تمويل نقاط البيع من الراجحي شروط ومزايا تمويل الراجحي يصل إلى 3 مليون ريال. يتميز مصرف الراجحي بكونه من أهم وأكبر البنوك التي توجد في المملكة العربية السعودية. كما تتعدد فروع مصرف الراجحي في مختلف المناطق داخل حدود المملكة بل تمتد لتصل خارج حدود المملكة. كما إن الراجحي لديه العديد من العملاء سواء من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة. ولذلك فيعمل مصرف الراجحي جيداً من أجل تقديم الكثير من الخدمات للحفاظ على العملاء وجذب المزيد. كما إن مصرف الراجحي يعمل من أجل تطوير الخدمات المصرفية التي يقدمها ويعتبر من أهم هذه الخدمات هي التمويل والقروض. وكذلك يعتبر من أهم أنواع التمويل هو التمويل الخاص بنقاط البيع وهو ما سنتحدث عنه اليوم داخل هذا المقال. كما يمكنك التعرف أيضاً على شروط تمويل نقاط البيع من بنك التنمية الاجتماعية تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

تمويل نقاط البيع من الراجحي

يقدم مصرف الراجحي الكثير من الخدمات البنكية الجديدة والمتطورة والتي تهدف لتقديم المساعدة للعملاء. كما إن الراجحي يقدم كل ما هو جديد في عالم الخدمات المصرفية وكذلك العروض المختلفة. كما تتنوع صور التمويل الذي يقدمه المصرف لتناسب مع مختلف متطلبات العميل وكذلك الفئات العمرية المختلفة. والتمويل الذي نتحدث عنه اليوم هو تمويل خاص بالمنشآت الصغيرة حيث يهدف إلى تقديم المساعدة إليها لتكبر. كما يهدف التمويل إلي تعزيز المنشآت الصغيرة لكي تكون قادرة على توفير متطلباتها المختلفة. فيقدم البنك إلى المنشآة الصغيرة تمويل يصل قيمته إلى 3 مليون ريال سعودي كما إنه يتناسب مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما يمكنك التعرف أيضاً على منتج سداد المديونية من الراجحي التمويل العقاري قيمته وأهم الشروط والأوراق المطلوبة للحصول عليه.

شروط الحصول على التمويل

كما حدد مصرف الراجحي مجموعة من الشروط التي يجب أن يتم توافرها لكي يتم الموافقة على تقديم التمويل للمنشأة. ويمكننا عرض هذه الشروط كما يلي:

مزايا تمويل نقاط البيع

يقدم بنك الراجحي العديد من الخدمات المتطورة والمتميزة التي تمتلك العديد من المزايا التي يتمتع بها العملاء. كما يتميز تمويل نقاط البيع من بنك الراجحي بالعديد من المزايا والتي يمكننا عرضها كما يلي:

يتميز التمويل بإنه يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

كما يقدم للعميل فترة سماح تصل إلى ستة أشهر

وكذلك تتميز فترة التمويل بكونها تبدأ ب12 شهر وتصل إلى 36 شهر

كما يبدأ مبلغ التمويل من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 3 مليون ريال سعودي

كما يتم سداد التمويل على أقساط شهرية ميسرة.

أنواع التمويل والقروض التي يقدمها مصرف الراجحي لعملائه

مصرف الراجحي هو أحد أهم بنوك المملكة العربية السعودية كما إنه من أكثر البنوك امتلاكاً لعدد العملاء. كما يوفر المصرف لعملائه عدد كبير ومتنوع من القروض ويمكننا عرض أهم هذه القروض كما يلي: