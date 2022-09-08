نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن وكالة إلكترونية 1444 وكم مدة الوكالة الإلكترونية؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن وكالة إلكترونية، هي إحدى الخدمات الإلكترونية، المتاحة للمستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، وهي تمكنهم من الانتهاء من إجراءات إصدار وكالة إلكترونية، أو استعلام عن طلب تنفيذ، كما يمكنك استخدام تلك الخدمة في طباعة وكالة ناجز، وذلك عن طريق طباعة وكالة إلكترونية برقم الهوية، سواء عبر منصة وزارة العدل، أو منصة نفاذ وزارة العدل، بالإضافة إلى إمكانية استعلام عن وكالة إلكترونية، حيث تختص وزارة العدل السعودية، بتولي القضايا بين المواطنين والوافدين على حد سواء، وبالتالي كان يجب عليها توفير منصة إلكترونية، توفيرًا لوقت المستفيدين منها، وإذا لم تكن تعلم ما مفهوم الوكالة؟ فيمكن القول بأن الوكالة هي عبارة عن عقد رسمي، يمنح الموكل بموجبه إمكانية التصرف في أي شيء خاص، بالشخص الأصلي الذي وكله في قضاء حاجاته، وذلك على حسب نوع الوكالة نفسها، حيث يستطيع الشخص الموكل، أن يقوم بالتصرف في كل ما وكل له مباشرة.

الاستعلام عن وكالة برقم الهوية

تلك الخدمة الإلكترونية، المقدمة من وزارة العدل السعودية، هي ما تساعدك في الاستعلام عن أية حالة، تم إصدارها من وزارة العدل في المحاكم، وذلك في كل مناطق المملكة العربية السعودية، وتستهدف التسهيل على المستفيدين منها. ومن أبرز الخدمات المقدمة عبر ناجز؛ توثيق حضانة عبر ناجز، واستعلام برقم الهوية عن إيقاف الخدمات، بالإضافة إلى تسهيل طلب خلع إلكتروني، أو عمل صك الطلاق من ناجز. كما يمكنك إجراء استعلام عن وكالة باستخدام رقم الهوية بالطريقة التالية:

قم بالدخول أولا على رابط موقع وزارة العدل السعودية. وبعدها اختر الضغط على الخدمات الإلكترونية. عقب ذلك انقر على أيقونة التحقق من وكالة. بعدها أدخل رقم الوكالة التي ترغب في الاستعلام بشأنها. يلي ذلك إدخال رقم الهوية كأحد الأطراف في الوكالة. وأخيرًا انقر على أيقونة بحث.

فسخ الوكالة من ناجز

في حال كانت لديك وكالة رسمية، وترغب في فسخ عقد الوكالة عبر ناجز، دون أن تضطر إلى الذهاب إلى أحد مقرات وزارة العدل. هنا يمكنك القيام بالخطوات التالية:

قم بالدخول أولا إلى موقع ناجز الإلكتروني التابع لوزارة العدل. بعدها انقر على أيقونة وكالاتي. ثم اختر الوكالة التي ترغب في فسخها مباشرة. وبعدها انقر على كلمة فسخ. وحدد صفة مستخدم الوكالة من أيقونة الفسخ. وأخيرًا قم بتأكيد عملية الفسخ بالنقر على الأيقونة الظاهرة أمامك.

كيف أصدر وكالة بصفتي صاحب مؤسسة؟

قم بتسجيل الدخول إلى رابط الخدمة أولا. وبعدها انقر على أيقونة خدمات طلب وكالة. بعد ذلك انقر على تسجيل طلب جديد. يلي ذلك القيام بتعبئة البيانات المطلوبة مع إرفاق المستندات اللازمة. بعدها انقر على أيقونة إرسال الطلب. وعقب تلك الخطوة قم بسداد رسوم تلك الخدمة. ويمكنك أيضًا طباعة الوكالة إلكترونيًا عقب الانتهاء منها.

كيف أسوي وكالة عن طريق الجوال؟

إذا أردت أن تعرف خطوات عمل وكالة إلكترونية لشخص، فيجب عليك اتباع الطريقة التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة العدل السعودية. وانقر على كلمة كتابات العدل. وبعدها انقر على إصدار وكالة إلكترونيًا. سوف تنتقل بعدها إلى قسم الوكالات. بعدها انقر على صفحة إصدار الوكالة. وعقب ذلك حدد نوع الوكالة التي ترغب بإصدارها. ومنها اضغط على التالي لملء البيانات المطلوبة. وأخيرًا انتظر تأكيد إصدار الوكالة.

كم مدة الوكالة الإلكترونية؟

قامت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، بتوضيح فترة صلاحية الوكالة الإلكترونية بعد إصدارها، من خلال منصة ناجز الإلكترونية التابعة لها. حيث حددت مدة عام واحد من تاريخ إصدار الوكالة عبر ناجز. و5 أعوام إذا صدرت عن طريق كتابة العدل. ما لم يتم تحديد فترة زمنية أقل من ذلك.