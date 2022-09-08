نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حجز تصريح عمرة من تطبيق اعتمرنا 1444هـ والشروط الواجب توافرها في المتقدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تطبيق العمرة لتسهيل حجز تصاريح العمرة، فبعد إطلاق التطبيق، أراد الكثير من الأشخاص معرفة كيفية حجز تصريح العمرة على “تطبيق العمرة”، هذا وقد عملت وزارة الصحة في السنوات القليلة الماضية على منع الازدحام وأمام الكفاءات، بهدف تقديم العديد من الخدمات بطريقة إلكترونية سلسة للحفاظ على سلامة المواطنين بعد تفشي فيروس كورونا، ولمنع الازدحام يشمل الجميع أنواع تصاريح الحجز، بالإضافة إلى معرفة عدد الأشخاص المصابين بالفيروس.

كيفية طلب تصريح العمرة من خلال تطبيق اعتمرنا

يمكنك حجز تصريح العمرة من خلال تطبيق توكلنا باتباع الخطوات التالية:

أولاً، قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق اعتمرنا.

اختر خدمة الحج والعمرة.

ثم انقر فوق “منح الإذن”.

حدد كلمة الالتزام بالعمرة.

ثم انقر فوق الزر “متابعة”.

يجب تحديد عدد الأشخاص المسموح لهم.

ثم اضغط على كلمة متابعة.

ثم حدد مكان إقامتك

ثم اقرأها بعناية واقبل الوعد.

انقر فوق منح الأذونات.

كيفية التسجيل في تطبيق عمرنا بعد التثبيت

يحتاج الشخص إلى تثبيت تطبيق اعتمرنا.

ثم افتح التطبيق من هاتفك الذكي.

ثم انتقل إلى أيقونة العمرة في قائمة الخدمات المثبتة حسب وجهة التطبيق.

ثم حدد الأفراد الذين تريد إضافتهم إلى حجز التصريح.

انقر فوق متابعة.

الرجاء تحديد الوقت والتاريخ المناسبين.

أضف مكانًا للاجتماع.

ثم انقر فوق “متابعة”.

أخيرًا، انقر فوق عبارة “شراء خدمة النقل المطلوبة” حتى يمكن إصدار التصريح.

اشتراطات حجز تصريح العمرة

هناك عدة شروط للحصول على إذن تصريح، مثل: