نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قبول الأجانب في المدارس السعودية 1444 والتسجيل عبر نظام نور noor.system في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الأجانب المقيمين في المملكة العربية السعودية عن شروط قبول الأجانب في المدارس السعودية الحكومية أو الخاصة، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد 1444، لتسجيل أبنائهم عبر رابط نظام نور وهو الرابط المخصص للتسجيل من خلاله، وكانت وزارة التعليم السعودية قد حددت ضوابط لقبول الطلاب الأجانب في مدارسها، وكذالك حددت المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم، ونحن من خلال موقع ثقفني سنقدم لكم الشروط ورابط التقديم وكافة التفاصيل التي تهم ولي الأمر، وتوضح له ألية التقديم في المدارس السعودية والرسوم المقررة للقبول في كل مرحلة على حدا فتابعونا. شروط قبول الأجانب في المدارس السعودية التقديم في مرحلة رياض الأطفال يشترط أن لا يقل عمر الطفل عند التقديم عن 3 سنوات. لا بد أن يكون لولي الأمر إقامة شرعية وتكون سارية المفعول. التسجيل يكون في أقرب مقر سواء حضانة أو مدرسة لمقر السكن. التسجيل إلكتروني ولا يجب الذهاب لمقر المدارس إلا بعد القبول بغرض تسليم المستندات فقط. شرط استكمال إجراءات القبول بعد قبول الطالب في الروضة أو المدرسة ودفع المصروفات. يجب البدا في التسجيل للالتحاق بالمدارس يكون في الفصل الدراسي الثاني. لتا يجوز التحويل لأي طالب من مدرسة إلي أخرى في حالة أن كان عليه أي قضايا. يجب أن يكون عمر الطالب كحد أقصى 6 سنوات عند التقديم للالتحاق ببرنامج التدخل المبكر. المستندات المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية نسخة من إقامة ولي أمر الطالب ويشترط أن تكون سارية المفعول غير منتهية الصلاحية.

نسخة من شهادة ميلاد الطالب.

صورة من بطاقة هوية ولي الأمر.

أصل شهادة تطعيم الطالب.

نسخة من عقد إيجار مسكن الطالب موضح عنوانه بالتحديد.

الشهادة السابقة من المدارس إن وجدت ويشترط أن تكون مصدقة ومعتمدة من وزارة الخارجية. طريقة التسجيل في المدارس إلكترونياً عبر نظام نور الدخول على رابط نظام نور noor.system.

تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق المرئي.

أضغط على تسجيل طالب جديد سوف يتم نقلك إلي صفحة جديدة.

قم بتسجيل البيانات المطلوبة بدقة ثم حدد المدرسة التي ترغب في التقديم بها وأضغط حفظ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط قبول الأجانب في المدارس السعودية 1444 والتسجيل عبر نظام نور noor.system على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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