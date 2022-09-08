كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة 1444 وشروط الأهلية

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، مع اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة نر حساب المواطن، وبدأ عدد كبير من المستفيدين من الدعم و المتقدمين يبحثون عن طريقة الاستعلام عن نتيجة أهلية حساب المواطن، فمنذ أن تم الإعلان عن بعد التعديلات الجديدة في برنامج حساب المواطن بتخصيص قيمة دعم إضافية يبلغ قيمتها 8 مليار ريال سعودي لمستفدي حساب المواطن وإعادة فتح باب التسجيل، والجميع يبحث ويتساءل عن الدعم، حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم أكثر من 10 مليون مستفيد، فهو يعد من أهم البرامج الاجتماعية التي قدمتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية لخدمة المواطنين في تقديم الدعم المادي لمواجهة إرتفاع الأسعار وتحسين الوضع المادي.
الاستعلام عن أهلية حساب المواطن 1444 للدفعة الجديدة
تسمح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين الاستعلام عن أهلية حساب المواطن لمعرفة إذا كان المتقدم مؤهل أو غير مؤهل، فإذا كان المتقدم مؤهل ويتوفر به شروط الاستحقاق سيتم صرف دعم مادي له والتسجيل في البرنامج، وأيضا يمكنك الاستعلام عن موعد صرف الدعم، طريقة الاستعلام هي:
- الدخول إلى موقع حساب المواطن.
- سيتطلب منك تسجيل الدخول قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل.
- من القائمة الرئيسية قم بالدخول إلى حسابك الشخصي.
- ثم قم بالضغط على أيقونة الاستعلام عن الأهلية.
- قم بكتابة رقم الهوية.
- سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.
- ثم الضغط على استعلام.
- على الفور سيظهر أمامك إذا كنت مؤهل أو غير مؤهل مع ذكر أسباب عدم الأهلية إذا كنت غير مؤهل.
شروط الأهلية في حساب المواطن
منذ أن أعلن الديوان الملكي السعودي عن فتح باب التقديم في حساب المواطن منذ أن تم إغلاقه لمدة عامين من عام 2020، والجميع بدأ بالبحث عن شروط الدعم بعد التعديلات الجديدة، وهى:
- يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أي من أبوين سعوديين يستثني من ذلك ( حاملي بطاقات التنقل، زوج المواطنة السعودية، زوجة المواطنة السعودية، المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي).
- أن تكون الإقامة الدائمة للمتقدم في المملكة العربية السعودية، وذلك بحد أقصى آخر 90 يوم خلال هذا العام.
- ألا يكون المتقدم مسجلاً في مراكز الإيواء التابعة للحكومة السعودية.
- يشترط ألا يكون المتقدم مسجون.
- توافق البيانات التي تم إدخالها في التسجيل.
- رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.
ما هي خطوات إرفاق المستندات والوثائق المطلوبة في حساب المواطن
لقد وضح برنامج حساب المواطن طريقة رفع المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في حساب المواطن، الطريقة هي:
- الدخول إلى موقع حساب المواطن.
- قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
- ثم الضغط على تسجيل.
- قم بالضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.
- بعد ذلك قم بالضغط على إدارة المرفقات.
- قم بتحديد نوع المرفق التي تريد رفعه.
- ثم قم بالنقر على أيقونة إضافة المستند ثم النقر على حفظ.
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