نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن رقم التواصل وكيف ارفع شكوى على حساب المواطن؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرون عن حساب المواطن رقم التواصل باعتبارها إحدى الخدمات المميزة التي يقدمها برنامج حساب المواطن لتقديم اعتراض أو طرح أي شكوى أو أي استفسار خاص بأمور الدعم هدف البرنامج الأول والأخير هو تقديم الدعم للمواطنين السعوديين لمواجهة تحديات العصر الحديث والعيش حياة كريمة ونتيجة لذلك وجب التنويه عن طرق التواصل المتعددة مع هذا البرنامج الخدمي.

حساب المواطن رقم التواصل

تسعى الحكومة جاهدة إلى التسهيل على المواطنين وتوفير سبل الراحة وفي سبيل ذلك أعلنت الجهات المعنية المسؤولة عن برنامج حساب المواطن عن وجود رقم تواصل مجاني وهو 19912 مؤكدًا أن هذا الرقم الموحد يعمل من يوم الأحد إلى الخميس اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً، في حين تعمل البوابة الإلكترونية على مدار اليوم.

رقم تليفون حساب المواطن وخدمة العملاء

أتاح برنامج حساب المواطن العديد من وسائل التواصل الهاتفية أو الإلكترونية لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات بكل سهولة، ومن أهم هذه الطرق ما يلي:

التواصل عن طريق رقم حساب المواطن المجاني 19912 من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة العاشرة مساءً.

التواصل عبر البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج حساب المواطن.

شكاوى حساب المواطن من خلال خدمة العملاء المتاحة على منصة تويتر الشهيرة من خلال خدمة المستفيدين.

طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1444

يمكن للمستفيدين من برنامج حساب المواطن الاعتراض على الدفعة المالية المقدمة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولاً تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن.

ثانياً كتابة رقم الهوية الشخصية في المكان المخصص بدقة.

بالإضافة إلى ذلك إدخال كلمة المرور ورمز التحقق الوطني بشكل صحيح.

اختر كلمة “الدفعات المالية” الظاهرة على الواجهة الرئيسية.

وأخيرًا يتم الضغط على زر “تقديم اعتراض”.

وبهذا يكون قد تم التعرف على حساب المواطن رقم التواصل باعتبارها من أهم الخدمات التي يقدمها هذا البرنامج الخدمي وتوضيح رقم تليفون حساب المواطن وخدمة العملاء، مع عرض طريقة تقديم طلب اعتراض حساب المواطن 1444.