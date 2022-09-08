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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الفصول الدراسية بالعام الدراسي الجديد بالسعودية 2022 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تفاصيل الفصول الدراسية، استعدت وزارة التربية والتعليم بشكل كامل لعودة الدراسة وبدءها في التاريخ المحدد مسبقًا وهو الأول من شهر صفر والثامن والعشرين من أغسطس وهو موعد عودة الطلاب والمعلمين في نفس الوقت أما الاداريين فكانت العودة لهم سابقة عن موعد الطلاب بأسبوع واحد من أجل إتمام كافة الخطوات المحددة من قبل الوزارة لاستقبال الطلاب في المدارس السعودية مرة أخرى لبدء عام دراسي جديد مكون من ثلاثة فصول دراسية ومن أجل ذلك تابعوا معنا فيما يلي للتعرف على التقويم الدراسي في السعودية لهذا العام الدراسي 1444-2022.
تقويم العام الدراسي الجديد 2022-2023
كما ذكرنا فإن نظام الدراسة بهذا العام مشابه لحد كبير نظام الدراسة العام السابق الذي كانت الفصول الدراسية به عبارة عن ثلاثة فصول، يبدء كل فصل منها وينتهي في تاريخ معين على أن تكون مدة كل فصل لا تزيد عن ثلاثة عشر أسبوعًا ليصير إجمالي عدد الأسابيع الدراسية بدون خصم أيام العطلات الرسمية والفصلية للطلاب هو 39 أسبوع دراسي كاملًا، تبدء تلك الأسابيع الدراسية من الثامن والعشرين من أغسطس والأول من صفر إلى الرابع من ذي الحجة والثاني والعشرين من يونيو 2023 أما عن مجموع أيام الإجازات بالعام الدراسي الجديد هي 56 يومًا كاملًا، ونظرًا لتلك التعديلات نجد مدة العام الدراسي أصبحت أطول مما كانت حيث صارت أيام الدراسة 185 يومًا، ولم يكن هذا هو التعديل الوحيد فقط بل تم تعديل وتحديث الإجراءات الصحية والوقائية لسلامة الطلاب والمعلمين أثناء جائحة فيروس كورونا.
مواعيد الفصول الدراسية الثلاثة “البداية والنهاية”
الفصل الدراسي الواحد مكون من 13 أسبوع دراسي موعد الفصول الدراسية الثلاثة كما يلي:
- يبدء الفصل الأول بتاريخ 28 أغسطس هذا العام والنهاية بنهاية الدوام في يوم الخميس 24 شهر نوفمبر لهذا العام.
- أما الفصل الدراسي الثاني فيبدء بعد إجازة مدتها عشرة أيام فاصل بين الفصل الأول والثاني حيث يبدء في 4 ديسمبر ونهايته بانتهاء دوام يوم 2 مارس 2023 وهو يوم الخميس.
- الفصل الثالث يبدء أيضًا بعد مرور فترة الإجازة بين الفصل الثاني والثالث وهي عشرة أيام أي يبدء في 12 مارس والنهاية بنهاية دوام يوم 22 يونيو لتبدء إجازة نهاية العام للطلاب والتي تظل 3 أشهر متصلة تقريبًا.
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