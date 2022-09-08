نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من مؤسس مطاعم البيك.. قصة نجاح البيك من الصفر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤسس البيك، البيك هي سلسلة مطاعم كبرى في السعودية تتميز بتقديم الوجبات السريعة المعتمدة على دجاج البيك وبعض أنواع الأكلات البحرية ووصلت شهرة البيك لجميع الدول الخليجية والعربية وكذلك بعض الدول الأجنبية، إذ أن السعودية تتواجد بها الكثير من الجنسيات ومع اختلافها يختلف زوار مطاعم البيك من أجل تجربة المذاق المميز لمأكولات البيك التي تحضر بتتبيلة مميزة وشهية جعلت الإقبال على البيك مهولًا، حتى أن صحيفة Cnn أشادت بمطعم البيك وصنفته على أنه أفضل مطاعم الأكلات السريعة في العالم أجمع والفضل في ذلك يعود للأخوين رامي وإحسان أبو غزالة إليكم قصة البيك ومؤسس البيك الأصلي.

مطاعم البيك

مطاعم متخصصة في تقديم الأكلات السريعة والتي تعتمد على الدجاج سواء وجبات أو ساندوتشات مع المقبلات المختلفة ولكن السر وراء مذاق دجاج البيك هو التتبيلة التي حافظ عليها العاملين في المطعم منذ تأسيسه حتى الآن، والتي تسببت في جذب العديد من الأفراد والزوار إلى البيك ويزداد هذا العدد يومًا بعد يوم من أجل تجربة دجاج البيك بالبهارات السرية الشهية، بالإضافة إلى ميزة أخرى لا توجد في معظم مطاعم الوجبات السريعة حاليًا وهي السعر المنخفض مقابل طعام البيك والجودة العالية التي يحتفظ بها البيك حتى الآن.

مؤسس مطعم البيك

تأسس أول مطعم للبيك في السبعينات بالتحديد في منتصف تلك الفترة وكان حينها محل صغير في جدة تم إقامته على طريق المطار على يد شكور أبو غزالة ولكنه بالتأكيد لم يتوقع أن هذا المحل الصغير سيصبح يومًا ما علامة تجارية كبيرة في المملكة، ولكن ما حدث لشكور بعد ذلك لم يكن متوقعًا حيث توفى بعد فترة قصيرة وكان لديه الكثير من الديون والالتزامات التي صارت لزامًا على أبنائه أن يقوموا بتسديدها.

فقاموا بالتضحية بكل شيء يملكونه وتصفية جميع الأعمال مقابل أن يتم افتتاح البيك مرة أخرى وبالفعل تمكنا من أن يجعلا البيك أفضل من ذي قبل فعلى الرغم من الديون والضغوطات الأخرى مثل العمل بنفسيهما في البيك في بادئ الأمر لتوفير الرواتب من أجل سداد الالتزامات المالية الأخرى، ولكن ها نحن اليوم نرى سلسلة البيك السلسلة الأشهر على الإطلاق بعدد فروع كبير في كل مكان بالمملكة.