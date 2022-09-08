نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحوال المدنية السعودية || شروط تغيير الاسم والمستندات الرسمية المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تهتم إدارة الاحوال المدنية السعودية بكافة النواحي والخدمات التي تقدمها للمواطنين بالمملكة، وتعد إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تنفذ القوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل إصدار بطاقات الهوية الوطنية، وشهادات الميلاد أو الوفاة، ووثائق الزواج والطلاق وغيرها، وتهدف إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونياً لتسهيل المعاملات ذات الصلة للمستفيدين والمواطنين.

تغيير الاسم في الأحوال المدنية

الجدير بالذكر أن الفترة الخاصة بتغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية، تدوم ما لا يقل عن شهر واحدة من تاريخ تقديم الطلب، ونشر الاشعار الخاص بتغيير الاسم في الصحف الرسمية، ولكن تطول الفترة وتمتد بسبب وجود أي عيوب قانونية، أو إذا لم يتم استيفاء الشروط.

خطوات تغيير الاسم في الأحوال المدنية

يتم طلب تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وفقاً لعدد من الاجراءات والشروط التي يجب اتباعها حتى يتم التغيير في الدوائر والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهذه الخطوات كالتالي: