نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحوال المدنية السعودية || شروط تغيير الاسم والمستندات الرسمية المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة تهتم إدارة الاحوال المدنية السعودية بكافة النواحي والخدمات التي تقدمها للمواطنين بالمملكة، وتعد إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية، التي تنفذ القوانين واللوائح والقواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية، مثل إصدار بطاقات الهوية الوطنية، وشهادات الميلاد أو الوفاة، ووثائق الزواج والطلاق وغيرها، وتهدف إلى تقديم كافة الخدمات إلكترونياً لتسهيل المعاملات ذات الصلة للمستفيدين والمواطنين.
تغيير الاسم في الأحوال المدنية
الجدير بالذكر أن الفترة الخاصة بتغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية، تدوم ما لا يقل عن شهر واحدة من تاريخ تقديم الطلب، ونشر الاشعار الخاص بتغيير الاسم في الصحف الرسمية، ولكن تطول الفترة وتمتد بسبب وجود أي عيوب قانونية، أو إذا لم يتم استيفاء الشروط.
خطوات تغيير الاسم في الأحوال المدنية
يتم طلب تغيير الاسم في الاحوال المدنية السعودية وفقاً لعدد من الاجراءات والشروط التي يجب اتباعها حتى يتم التغيير في الدوائر والجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وهذه الخطوات كالتالي:
- على المواطن الراغب في تغيير اسمه في دفتر الحالة تقديم الطلب في احدى الصحف المحلية التابعة لدائرة الاحوال المدنية.
- يقدم الطلب بالاسم القديم المراد تغييره، والاسم الجديد وذلك خلال شهر كامل من تاريخ نشر الاعلان.
- استخراج صحيفة السوابق العدلية، للتأكد من عدم وجود أي سجل جنائي أو قضائي للمواطن، وتجنب عمليات الغش والتزوير.
- تحميل نموذج “تعديل الاسم لا 203” عبر شبكة الانترنت.
- يتم طباعة النموذج بعد تحميله، وتعبئته بالبيانات المطلوبة.
- يتم ارفاق تقرير يحتوى على الاسم القديم والاسم الجديد، مع تقديم وتوضيح أسباب تغيير الاسم في التقرير.
- يتم احضار صورة من بطاقة الهوية للشخص، ونسخة من بطاقة هوية الأب ووثيقة عائلية.
- تستكمل اجراءات التصديق والتوقيع والختم على استمارة التعديل بعد أن يتم استكمالها صادرة عن رئيس الحي أو المنطقة أو الشرطة.
- ترفق المستندات السابقة كاملة لمكتب التنظيم وارفاقها باللجنة المختصة لاعتمادها.
- يتم التوجه إلى أي من الفروع التي تم تحديدها مسبقاً وذلك بعد حجز موعد عبر منصة أبشر، لمعرفة نتيجة الطلب.
- عند الموافقة يستلم الطالب ملفاً يتم توجيهه إلى كاتب العدل ومعه شاهدين.
- ينشر إعلانيين في الجريدة المحلية لتغيير الاسم باحدى الجهات الرسمية المعتمدة.
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