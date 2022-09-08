نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58 وكيفية الاستعلام عن نتائج الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر في هذه الأيام العديد من الأشخاص موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة والذي نعرضه عليكم في المقال، وذلك بعد التأكد من الموافقة على استحقاق المواطنين بالمملكة الحصول على المساعدات المادية المقدمة من الحكومة، وذلك بعد التأكد من استيفاء كل الشروط التي قدمتها وزارة التنمية البشرية، وتعد هذه الدفعة هي الدفعة رقم58.

موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة 58

إن كنت ممن ينتظرون الحصول على الدفعة الخاصة بحساب المواطن فإن الموعد المحدد لصرف الدفعة 58 سيكون في اليوم الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري لعام2022؛ حيث من المفترض أن صرف الدفعة تكون في اليوم العاشر، إلا أن هذا اليوم سيكون عطلة رسمية في المملكة العربية السعودية، ويوافق يوم صرف الدفعة يوم الأحد من الأسبوع.

خطوات الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

بعد القيام بالتسجيل في حساب المواطن يود البعض التأكد من أهليتهم للحصول على الدفعة قبل أن يحين موعد نزولها في المصارف البنكية، ويمكن الاستعلام عن نتائج الاهلية من خلال بعض الخطوات التي نقدمها فيما يلي:

حساب المواطن ادخل في البداية على الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن المقدم بها العديد من الخدمات.

بعد ذلك قم بالدخول على استعلام عن أهلية حساب المواطن.

ثم اكتب رقم هويتك.

بعد ذلك اكتب رمز التحقق.

ثم قم باختيار كلمة التالي ليظهر لك كل ما يخص حسابك. وإن كنت مؤهل أم لا؟.

اعتراض على الاهليه حساب المواطن

في حالة كونك لم تحصل على أهلية حساب المواطن يمكنك على الفور تقديم اعتراض على نتائج الأهلية حتى يتم النظر فيه. كما عليك التأكد من تقديم الاعتراض قبل موعد صرف الدفعة الجديدة المحددة في اليوم العاشر من كل شهر. بالتالي في حالة دراسة المعلومات الخاصة بك. والتأكد من استحقاقك. وتوافر كافة الشروط بك سوف يتم إبلاغك على الفور. وذلك من خلال الرابط دراسة الأهلية.

فيدو توضيحي للاستعلام عن الاهليه في حساب المواطن

فيدو توضيحي عن اعتراض الاهلية حساب المواطن

في نهاية مقال موعد نزول حساب المواطن الدفعة الجديدة فقد عرضنا الموعد المحدد للصرف والذي يوافق في اليوم الحادي عشر من هذا الشهر الجاري. كما عرضنا عليكم أهم الخطوات التي عليك القيام بها من أجل التأكد من استحقاق الأهلية. وعرضنا لكم موعد تقديم الاعتراض حتى تحصل على حساب المواطن في موعد صرف الدفعة