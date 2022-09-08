نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Apple Watch Ultra الساعة الأقوى آبل وتش الترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصلت Apple Watch Ultra إلى العالم وأعلنت شركة آبل عنها في مؤتمرها السنوي للإعلان عن المنتجات الجديدة أمس، وتعتبر الساعة المشار إليها من أبرز المنتجات التي خطفت الأنظار من بين جميع المنتجات التي أعلنت عنها شركة آبل نظرًا للتطور الهائل الذي حصلت عليه هذه الساعة الفريدة خاصة إصدار آبل واتش الترا، وقد أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة أمس أيضا عن انطلاق هاتفها الجديد iphone 14 الجبار بالإضافة إلى آيفون 14 برو وآيفون 14 برو ماكس وآيفون 14 بلاس. مواصفات Apple Watch Ultra الساعة الأقوى آبل واتش الترا حصلت الساعة الجديدة على تحديث هام جدا وهي تقوية البطارية لتصل إلى عمر 60 ساعة.

وفي الوقت نفسه معدن الساعة الجديدة من التيتانيوم وهي بمقاس 49 ملم.

آبل واتش الترا الجديدة تحتوي على كريستال أمامي مسطح من الياقوت الذي يكشف عن أكبر شاشة في سلسلة آبل واتش منذ صدورها.

الوضع منخفض استهلاك الطاقة لدى الساعة سوف يجعلها تعمل حتى 60 ساعة أما الوضع العادي فسوف تعمل من خلاله 36 ساعة.

وجه الساعة الجديدة هي الأكبر حجما بالمقارنة مع جميع إصدارات آبل واتش.

الساعة تحتوي على بوصلة مدمجة في القرص الدائري على جانبها.

المعدن المستخدم في صناعة هذه الساعة هو نفسه المعدن المستخدم في صناعة الطائرات.

وفي الوقت نفسه تمتلك هذه الساعة سطوع كبير للغاية بالمقارنة مع آي آبل واتش أخرى.

الساعة تحتوي على 3 ميكروفون مدمج لتنقية الصوت أثناء المكالمات. تستخدم آبل واتش الترا الجديدة من خلال السوفت وير الخاص بها الميكروفونات الثلاثة لإنتاج أعلى جودة صوت بأصعب الظروف.

كذلك تعتبر هذه الساعة هي الأقوى في تقليل ضوضاء الرياح وتقليل الأصوات الخلفية المزعجة وهي تفعل ذلك آليًا.

يمكن استعمال هذه الساعة مع الرياضيين والغواصين هي مصممة خصيصًا لهذه المهام الصعبة.

أيضا تحتوي الساعة على نظام gbs بأعلى تكنولوجيا له، كذلك هذه التكنولوجيا لم تكن متواجدة من قبل في آي آبل واتش.

نظام تشغيل الساعة هو آبل os 9. أبرز مزايا آبل واتش الترا الجديدة كليًا أثناء التمرين تقوم الساعة بحساب معدل ضربات القلب والمسافة المقطوعة سواء سباحة أو ركض أو مشي.

هذه الساعة مزودة بإنذار في حالة الطوارئ وهو بقوة 86 ديسيبل في حالة فقدان المستخدمين أو إصابتهم.

الساعة الخرافية قادرة على العالم في درجة حرارة أقل من – 20 وأكثر من 55 درجة مئوية.

وفي الوقت نفسه هذه الساعة تحتوي على قوة تقيها من الضغط المنخفض وصدمة الحرارة والرطوبة والغمر. بالإضافة إلى ما سبق تتحمل أيضا هذه الساعة المطر والجليد والاهتزاز.

تحتوي الساعة على وجهة حمراء جذابة للأوقات الليلية لرؤية أفضل.

حصلت هذه الساعة على معيار en13319 للغواص الترفيهي تحت الماء.

يمكنك استعمال هذه الساعة لمعرفة أقصى عمق يمكنك الوصول إليه تحت الماء وفقا لبياناتك الجسدية التي تقوم الساعة بمراقبتها.

الساعة تدعم الشحن اللاسلكي السريع. سعر Apple Watch Ultra في السعودية الساعة تأتي مقابل 799 دولار أمريكي ومن المتوقع أن يصل سعرها في السعودية إلى 3425 ريال سعودي. موعد نزول آبل واتش في المملكة العربية السعودية؟ تبدأ الطلبات على الساعة الذكية الأقوى لدى شركة آبل الأمريكية العالمية من اليوم من على موقع الشركة.

وفي الوقت نفسه تكون متاحة في المملكة لدى المتاجر بشكل دائم بداية من تاريخ 23 سبتمبر وهو نفس تاريخ اليوم الوطني السعودي. سوار Apple Watch Ultra وإمكانيات والألوان التي يتوفر بها هناك العديد من الألوان منها الأبيض والأسود والبرتقالي لكن السوار الجديد الأصلي من الشركة مهما كان لونه يدعم الآتي.

أولا يمكنه تحمل أصعب الظروف الجوية بالإضافة إلى أنه يقدم متانة عالية أمام احتماليات القطع أو الخدش.

ثانيًا مقاوم للتعرق كما أنه يطرد الماء سريعًا بعد السباحة لإعطاء شعور سريع بالراحة.

تشكيلة سوارات آبل واسعة ويمكن الاطلاع عليها من خلال موقع آبل الرسمي.

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