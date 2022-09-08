نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة العملاء حساب المواطن للشكاوى في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة العملاء حساب المواطن هي إحدى الخدمات المميزة المقدمة من قبل هذا البرنامج الخدمي الذي يهدف إلى تحسين معيشة المواطن السعودي من جميع النواحي نظرًا للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التي يمر بها العالم كله، كما أن خدمة العملاء جاهزة للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات وتلقي الشكاوى والاقتراحات من المواطنين على مدار اليوم.

خدمة العملاء حساب المواطن

قدمت المملكة العربية السعودية هذا البرنامج الخدمي لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم كله منذ ظهور الظروف العالمية، كما يستهدف هذا البرنامج الجهات الفقيرة المحتاجة فقد خصصت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية مبلغ مالي شهري لهذه الأسر لمساعدتهم لعيش حياة كريمة، كما أتاحت الوزارة إمكانية التواصل مع خدمة العملاء على مدار اليوم لتلقي كل الشكاوى والاستفسارات من المواطنين السعوديين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

تلقي الشكاوى

قامت الجهات المعنية القائمة على هذا البرنامج التكافلي الخدمي بتفعيل خدمة تلقي شكاوى المواطنين، وذلك من خلال اتباع التالي:

الاتصال على رقم 19912 حيث تقوم خدمة العملاء بتلقي الشكاوى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً من يوم الأحد إلى الخميس.

التواصل مع البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن ca.gov.sa.

ما هي حاسبة حساب المواطن الجديد

تسهيلًا على المواطنين أتاحت الوزارة إمكانية معرفة مبلغ الدعم التقديري عبر الحاسبة الإلكترونية، كل ما عليك فعله هو اتباع التالي:

تسجيل الدخول عبر برنامج حساب المواطن الرسمي.

الذهاب على أيقونة “اختيار السياسات”.

قم باختيار الحاسبة التقديرية.

لاستكمال العملية بنجاح ينبغي الإجابة على كافة الأسئلة الظاهرة على الشاشة في المكان المحدد لها.

تحديد حالتك سواء كنت مسجل على هذا البرنامج الخدمي أم لا، مع تحديد حالتك الاجتماعية سواء كنت رب أسرة أو فرد مستقل.

تجميع دخل الأسرة الإجمالي وكتابته بدقة في الخانة المخصصة له.

وأخيرًا يتم الضغط على أيقونة احسب ليظهر على الفور مبلغ الدعم.

في نهاية مقال خدمة العملاء حساب المواطن حيث تم التعرف على وسائل التواصل مع خدمة العملاء الخاصة ببرنامج حساب المواطن. وتوضيح طريقة تلقي الشكاوى من المواطنين المستفيدين من البرنامج. مع عرض ما هي حاسبة حساب المواطن الجديد.