نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 وخطوات تسجيل الدخل الشهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك تساؤلات كثيرة من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 لشهر سبتمبر 2022، ويترقب المواطنين المستفيدين من الدعم المادي المقدم من الحكومة السعودية موعد بدء إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن، فإن وزارة العمل تسعى إلى توفير الدعم الفئة الأكثر فقرًا لمساعدتهم في تلبية أبسط احتياجاتهم، في الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل موقع حساب المواطن الرسمي عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدفعة 58 على الموقع الرسمي، ويمكن للمستنفذين الدخول إلى الموقع ومعرفة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 وشروط اللازم توافرها للتسجيل في حساب المواطن والخطوات اللازم اتباعها والتي يمكنك معرفتها من خلال سطور هذا المقال.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58

تزداد معدلات البحث عبر المحركات العالمية وداخل المملكة العربية السعودية عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 وكيفية التسجيل للحصول على أهلية صرف معاشات الدفعة الجديدة، قام موقع حساب المواطن الرسمي الإعلان عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 من معاشات حساب المواطن للمستنفذين، من المقرر أن صرف الدفعة الجديدة سيبدأ من يوم الحادي عشر من شهر سبتمبر لعام 2022، يوضح حساب خدمة المستنفذين أن صرف الدعم بشكل دوري يكون في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو يوم بعده يصادف في هذا الشهر أن اليوم العاشر من هذا الشهر هو عطلة نهاية الأسبوع لذلك تم تحديد الصرف في الثاني عشر المقبل من هذا الشهر.

خطوات تسجيل الدخل الشهري في حساب المواطن

يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف حساب المواطن الدفعة 58 والذي تحدد موعده في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ولكى يتم ذلك عليك تسجيل الدخول في حساب المواطن والتمكن من صرف الدفعة الجديدة عليك اتباع بعض الخطوات وهي كالآتي:

قم بالدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي

اضغط على خانة “تفاصيل الطلب”.

قم باختيار الحالة الوظيفية للمستفيد.

حدد نوع ومصدر الدخل.

حدد المبلغ الشهري من الداخل.

قم بحفظ البيانات.

الشروط الواجب توافرها للتمكن من استحقاق دعم حساب المواطن



يجب توافر بعض الشروط في المستنفذين الدخول إلى الموقع والحصول على أهلية صرف الدفعة الجديدة من معاشات حساب المواطن ومن هذه الشروط :