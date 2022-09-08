التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 المطور sbis.hrsd.gov.sa الرابط

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عمر شويل - جدة تم الإعلان عن فتح التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 المطور لمستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي القديم ممن يرغبون في الانضمام لبرنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي 1444، حيث أوقفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقديم على الضمان المطور للمسجلين في الضمان الاجتماعي القديم لمدة تسعة أشهر، فمن قام بالتسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية ظهرت له رسالة تفيد بتعليق التسجيل في الضمان المطور لهذه الفئة في الوقت الحالي، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط تقديم الضمان الاجتماعي المطور الرسمي.

التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444

فتحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية باب التقديم على الضمان الاجتماعي المطور أمام كافة الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدعم الحكومي، وذلك منذ إعلان تفعيل البرنامج الجديد وإنشاء منصة خاصة للنظام يتم من خلالها التسجيل في الضمان الجديد، ولكنها لم تسمح لفئة معينة التقديم على برنامج الضمان الاجتماعي 1444.

حيث أعلنت إمكانية التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية فقط لهذه الفئة، ولكنهم لم يتمكنوا من التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي إلا بعد مرور مدة زمنية محددة، وهذه الفئة هم مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم ممن يحصلون على معاش الضمان وفق النظام القديم، حيث كان يظهر أمامهم الرسالة التالية:

“نشكر لكم التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ولكونكم أحد المستفيدين من الضمان الاجتماعي، فسوف يتم السماح لكم بالتقديم على نظام الضمان الاجتماعي المطور بعد مرور تسعة أشهر من تاريخ التسجيل وفق خطة تعدها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ولكنها أعلنت اليوم عن إمكانية التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور، ومن ثم التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الآن ورفع الطلب الخاص به، فمن يرغب في التقديم على برنامج الدعم الحكومي، يمكنه ذلك من خلال التوجه إلى منصة الدعم والإعانات الاجتماعية من خلال اتباع رابط الضمان الاجتماعي المطور المرفق بالمقال.

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم التأكيد من جانب الوزارة عن طريق حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على إتاحة التسجيل لجميع الأفراد والأسر ممن ينطبق عليهم شروط الأهلية والاستحقاق، وقد أفردت الوزارة منصة خاصة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الجديد وهي منصة الدعم.

حيث أعلنت عن نقل كافة خدمات الضمان الاجتماعي إليها، كما خصصت منصة أخرى خاصة فقط باستقبال كافة الطلبات المتعلقة بنظام العمل، فمن يرغب في الحصول على رابط الضمان الاجتماعي تسجيل الدخول الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق بالتالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد 1444 (http://sbis.hrsd.gov.sa).

نظام الضمان الاجتماعي المطور 1444

تم التأكيد من جانب الموارد البشرية على أن نظام الضمان الاجتماعي الجديد يستهدف فقط الأفراد والأسر الأكثر احتياجاً للدعم المادي لتزويدهم بما يحتاجون إليه لتلبية الاحتياجات الأساسية لهم ولذويهم من التابعين المقيمين معهم في ذات المسكن، إلى جانب تمكين المستحقين لتحسين الحالة المعيشية لهم.

وتحقيق الاستقلال المالي للتحول من أفراد محتاجين إلى منتجين عن طريق التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات البحث عن عمل للمستحقين القادرين على العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف والجهات الأخرى ذات العلاقة بالمملكة العربية السعودية.